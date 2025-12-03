حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من حسام عبدالمجيد نجم نادي الزمالك، عن اقتراب تقديم عدة عروض احترافية للاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لـ صدى البلد: العرض المرتقب من أوروبا سيكون من أحد أندية الوسط في الدوري البرتغالي ، بجانب عرض من أحد الأندية القطرية.

وأردف: الزمالك سيوافق على بيع حسام عبدالمجيد لأكبر عرض مالي يصل للنادي كجزء من خطة النادي لحل الأزمة المالية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الإدارة تستعد لعقد جلسة مهمة خلال الأيام القليل المقبلة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي ، لمناقشة مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي حظي بدعم واضح من المجلس خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، يعمل الجهاز الفني على إعداد تقرير نهائي بخصوص اللاعبين المتوقع رحيلهم في الانتقالات الشتوية، بالتنسيق مع المدير الرياضي، بهدف إعادة هيكلة قائمة الفريق والاستفادة فنيًا وماليًا من العناصر التي لم تقدم الأداء المنتظر أو خارج حسابات الجهاز الفني.

وبحسب المصدر، يخضع أربعة لاعبين لتقييم دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم، وهم: الكيني بارون أوشينج، والمغربي عبد الحميد معالي، إضافة إلى أحمد شريف وعمرو ناصر، دون صدور قرار نهائي بشأن أي منهم حتى الآن.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .