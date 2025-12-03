وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث حريق مخزن مول ملابس بمنطقة سوق الخواجات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.