تعاون بين التضامن والاتصالات لتدريب ذوي الإعاقة

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Cognify Education تدريبًا أونلاين بعنوان "إعداد السيرة الذاتية بشكل احترافي"، وذلك عبر تقنيات البث التفاعلي، بمشاركة ٥٠ متدربًا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية من مختلف المحافظات، ضمن أنشطة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

تضمّن التدريب شرحًا عمليًا لكيفية إعداد السيرة الذاتية باحترافية، مع التركيز على اختيار الصيغة المناسبة لكل وظيفة وإبراز نقاط القوة والمهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشرفت على الجلسة الأستاذة شهيرة أحمد، مسئولة وحدة التدريب والتشغيل بالإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، وقدمت الأستاذة نيفين صبحي من وزارة الاتصالات الدعم الفني للمشاركين.

كما شارك في التنظيم والمتابعة كلٌّ من مريم جمال، سارة سعيد ،وولاء هشام من فريق التشغيل بالإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق الكامل وتيسير عملية التدريب للمشاركين.

وقدم أحمد الملاحي، المدير التنفيذي لشركة Cognify Education، المحتوى التدريبي وأدار الجلسة مستندًا إلى خبراته في مجال إعداد السير الذاتية والاستعداد لسوق العمل.

يأتي هذا التدريب ضمن البرامج التي تنفّذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الاتصالات والشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.