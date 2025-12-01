قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
عزة عاطف

رغم التحذيرات الرسمية من جنرال موتورز، إلا أن موجة المضاربة على شيفروليه كورفيت ZR1 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تحولت السيارة الخارقة إلى سلعة استثمارية تباع بأسعار تفوق قيمتها الأساسية بفوارق هائلة.

ويبدو أن الشغف الكبير بهذا الطراز، إلى جانب ظهور النسخة الهجينة كورفيت ZR1X، يعيد رسم خريطة الطلب على السيارات الرياضية الأمريكية في سوق مشتعلة.

أسعار غير مسبوقة في مزادات السيارات

شهدت مزادات الخريف ارتفاعًا قياسيًا في قيمة كورفيت ZR1، حيث وصلت المزايدات الأولى إلى نحو 360 ألف دولار، أي أعلى بكثير من سعرها الرسمي. 

وفي بداية الشهر الجاري، نجح أحد المشترين في بيع نسخة مبكرة بربح وصل إلى 70 ألف دولار بعد فترة امتلاك قصيرة جدًا، وهو ما يعكس حجم الطلب الاستثنائي على السيارة منذ طرحها.

تحذيرات جنرال موتورز.. بلا تأثير فعلي

على الرغم من أن جنرال موتورز فرضت عقوبات وغرامات على أي عميل يعيد بيع السيارة قبل مدة محددة، فإن ذلك لم يوقف المضاربين أو يقلل من حمى الشراء في المزادات. 

ويبدو أن العملاء مستعدون لدفع علاوات سعرية كبيرة للحصول على السيارة قبل الجميع، ما يجعل هذه السياسات الردعية غير مؤثرة في الوقت الحالي.

لماذا أصبحت كورفيت ZR1 سلعة استثمارية؟

يعود السبب الرئيس إلى الضجة التي سبقت طرح السيارة، فهي واحدة من أكثر سيارات كورفيت تطورًا من حيث القوة والديناميكا الهوائية، ما جعلها في نظر كثيرين سيارة قابلة للتحول إلى أيقونة مستقبلية. 

ومع محدودية الأعداد المتاحة في البداية، ارتفعت قيمتها فورًا قبل أن تصل حتى إلى الطرق العامة، لتصبح هدفًا للمقتنين والمستثمرين في آن واحد.

تأثير نسخة ZR1X الهجينة على السوق

تستعد شيفروليه لإطلاق النسخة الهجينة ZR1X، وهي إصدار أكثر تطورًا وقوة، ما قد يدفع بعض المشترين إلى الانتظار بدلًا من الإنفاق المبالغ على النسخة الحالية. 

ومع ذلك، يرى محللون أن الجمع بين ندرة ZR1 وارتفاع توقعات الأداء يجعلها تظل جاذبة للمضاربين على المدى القريب، حتى بعد وصول شقيقتها الهجينة.

في ظل هذا الزخم، تبدو كورفيت ZR1 واحدة من السيارات القليلة التي تحوّلت إلى استثمار فوري، مع أرباح سريعة للمضاربين وتحديات واضحة أمام جنرال موتورز في السيطرة على بيعها. 

ومع اقتراب إطلاق كورفيت ZR1X، قد يتغير المشهد قليلًا، لكن المؤكد أن اسم كورفيت ما زال قادرًا على إثارة ضجة لا تهدأ في عالم السيارات الرياضية الأمريكية.

