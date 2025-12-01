قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بانوراما الفيلم الأوروبي تطلق الدورة الـ18 بعروض مميزة تمتد لـ10 أيام

هاجر ابراهيم

أعلنت بانوراما الفيلم الأوروبي انطلاق دورتها الثامنة عشرة ببرنامج فني متنوع يمتد على مدار عشرة أيام، في نسخة وُصفت بأنها من الأكثر تميزًا منذ تأسيس الحدث السينمائي عام 2004 تحت رعاية شركة مصر العالمية «يوسف شاهين»، قبل انتقاله لاحقًا إلى مظلة سينما «زاوية» ليصبح أقدم منها تاريخيًا.

وأوضحت نعمة خالد، مديرة الدعاية والشراكات في البانوراما، خلال لقائها مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الدورة الجديدة تتضمن 32 فيلمًا تتوزع بين البرنامج الرسمي وعروض موازية تشمل جلسات نقاش ولقاءات مع صُنّاع الأفلام.

وأضافت أن فعاليات البانوراما لا تقتصر على القاهرة، حيث تمتد بعروض خاصة في جزويت الإسكندرية وجزويت المنيا، إلى جانب عروض إضافية في سينما نايل سيتي والزمالك، بما يوسّع دائرة الوصول للجمهور في مختلف المحافظات.

وأشارت خالد إلى أن أغلب الأفلام المشاركة حديثة الإنتاج ومنتمية لموسم هذا العام، بينما يضم البرنامج قسمًا «ريتروسبكتيف» يقدم ثلاثية سينمائية شهيرة لمخرج نرويجي بدأت عام 2011، موضحة أن هذا النوع من العروض يأتي كمساحة موازية تهدف لتعريف الجمهور بأعمال سينمائية بارزة من أرشيف السينما الأوروبية.

