الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير العمل يبحث إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات “الوزارة”

استقبل  وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، وفدًا من شركة eFinance المتخصصة في الحلول الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية، وذلك لعرض مقترح متكامل لإطلاق منظومة إلكترونية حديثة لتطوير وتحسين خدمات الوزارة... وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الشركة حول آليات إنشاء المنظومة الرقمية المقترحة، والتي تستهدف تطوير خدمات "الوزارة"ورفع كفاءتها، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين والعاملين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بطريقة أكثر سرعة ودقة وشفافية.

وأكد الوزير حرصه على توسيع التحول الرقمي داخل قطاعات الوزارة، بما يواكب توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، ووجه بطرح هذا العرض للبحث ،بما يتضمنه من حلول تقنية متقدمة قابلة للتطبيق بما يحقق التكامل بين الوزارة والجهات المرتبطة بها...كما وجه بدراسة العرض المقدم بشكل تفصيلي من قبل الإدارات المختصة، للوصول إلى أفضل آليات تنفيذ تحقق التطوير المستهدف وتضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين...وفي ختام اللقاء، أعرب وفد شركة eFinance عن تقديرهم للتعاون مع وزارة العمل، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم الدعم الفني والتقني وفق أعلى المعايير.

