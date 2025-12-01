قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
رياضة

محمد رمضان: توقعت هزيمة الأهلي أمام صن داونز.. وترحيل كهربا قراري

معلول وعمرو السولية
معلول وعمرو السولية
يسري غازي

تحدث محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي عن كواليس ترحيل محمود عبدالمنعم كهربا نجم القلعة الحمراء السابق وخروج الشياطين الحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وسلط محمد رمضان الضوء على رفض عمرو السولية نجم الفريق الأحمر السابق تجديد عقده إلي جانب رحيل التونسي علي معلول عن القلعة الحمراء.

وتطرق محمد رمضان للحديث عن سبب رحيله عن منصب المدير الرياضي فى النادي الأهلي إبان توليه المهمة.
 

توقعت خروج الأهلي أمام صن داونز 
كشف المدير الرياضي السابق بالقلعة الحمراء محمد رمضان مفاجأة بشأن خروج الأهلي من مباراة صن داونز.

وقال محمد رمضان عبر تصريحات إذاعية لــ الناظر: "توقعت الخروج من صن داونز لأن كولر خطط فنيا للمباراة على التعادل والدفاع في القاهرة ودخل في حالة عناد مع الجهاز الفني واللاعبين".
 

تجديد السولية مع الأهلي
فجر محمد رمضان، المدير الرياضي السابق بالقلعة الحمراء مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجديد عمرو السوليه مع النادي الأهلي.

وقال محمد رمضان عبر تصريحات إذاعيه لــ الناظر: "عمرو السولية لم يكن لديه الرغبة في التجديد مع الأهلي لمدة موسم واحد وقاللي أنا عايز ألعب بره مصر".

وتحدث محمد رمضان عبر برنامج الناظر عن ملف تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، كاشفًا أن القرار لم يكن من إدارة الأهلي، بل من اللاعب نفسه.

وأوضح أن عمرو السولية كان متمسكًا بالحصول على عقد يمتد لعدة مواسم، وهو ما لم يكن مناسبًا من وجهة نظر الإدارة في ظل سياسة النادي الحالية عند تجديد عقود اللاعبين فوق سن معين.

وتابع محمد رمضان: لذلك جاء إستمرار الطرفين في مسافة مختلفة من التفاهم سببًا رئيسيًا لعدم إتمام التجديد.
 

رحيل علي معلول 
وفيما يخص رحيل علي معلول، أكد محمد رمضان أن قرار الاستغناء عنه لم يكن عاطفيًا، بل جاء بعد دراسة فنية وبدنية دقيقة.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يتعامل بمنطق التجديد المستمر وضخ دماء جديدة في كل المراكز، وأن القرار كان في مصلحة الفريق على المدى الطويل رغم قيمته الكبيرة داخل النادي.

وكشف المدير الرياضي السابق بالقلعة الحمراء محمد رمضان مفاجأة بشأن اللاعب علي معلول بعد قرارا رحيله من النادي الأهلي.

وقال محمد رمضان عبر تصريحات إذاعيه لــ الناظر: "عرضت على علي معلول الاعتزال والعمل في إدارة الكرة بالنادي الأهلي لكن هو كان عايز يكمل في الملعب".
 

رحلت عن الأهلي بسبب لجنة التخطيط
أكد محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، أن وجود لجنة تخطيط داخل النادي يجعل دور المدير الرياضي غير فعال أو غير مكتمل الصلاحيات. 

وأوضح أن هذا التضارب في الأدوار كان أحد أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار نهائي بعدم العودة مجددًا للعمل في المجال الرياضي، رغم خبراته الطويلة في إدارة كرة القدم.

وأشار إلى أن المنصب يفقد قيمته حين تتداخل الاختصاصات، الأمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات ويؤثر على منظومة العمل الداخلي.
 

واقعة كهربا مع مارسيل كولر
تطرق محمد رمضان لواقعة محمود كهربا مع الجهاز الفني، موضحًا أن اللاعب ارتكب خطأ واضحًا في حق المدرب مارسيل كولر خلال أحد المعسكرات.

وذكر أنه حاول احتواء الموقف وتهدئة اللاعب، إلا أن كهربا تلفظ بكلمات غير مقبولة، ما دفعه لاتخاذ قرار فوري بإعادته إلى القاهرة.

وأكد أن القرار اتُّخذ دون الرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب ضرورة السيطرة على الموقف والحفاظ على الانضباط.

محمد رمضان الأهلي صن داونز عمرو السولية كهربا على معلول

