محمد رمضان يعلق على رحيل علي معلول من الأهلي.. تفاصيل

علق محمد رمضان المدير الرياضي السابق بالقلعة الحمراء علي قرار اللاعب علي معلول من النادي الأهلي.

رحيل علي معلول من الاهلي

وقال محمد رمضان في تصريحات اذاعيه لــ الناظر :" قرار رحيل علي معلول عن الأهلي صحيح لإنه لم يعد لسابق مستواه بعد الإصابة خاصة مع تقدم العمر".

علي معلول في تدريبات منتخب تونس استعدادا لكأس العرب

وكان قد شارك الإعلامي فتح الله زيدان صورة من تدريبات اللاعب علي معلول مع منتخب تونس استعداداً لكأس العرب عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

رفع سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، سقف الطموحات قبل مواجهة سوريا غدًا الإثنين في افتتاح منافسات كأس العرب لكرة القدم في قطر، مؤكدًا أن "نسور قرطاج" يدخلون البطولة بهدف واحد لا غير: التتويج باللقب.

انتقد الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي على خلفية رحيل الظهير التونسي علي معلول مع نهاية الموسم الماضي، معتبرًا أن القرار جاء متسرعًا.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن الأهلي «استعجل» في عدم تمديد عقد معلول لموسم إضافي، خاصة بعد استعادة اللاعب مستواه في الدوري التونسي وعودته لصفوف منتخب بلاده للمشاركة في بطولة العرب، وربما كأس الأمم الأفريقية.