مدرب تونس: هدفنا المنافسة ونيل لقب بطولة كأس العرب

رفع سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، سقف الطموحات قبل مواجهة سوريا غدًا الإثنين في افتتاح منافسات كأس العرب لكرة القدم في قطر، مؤكدًا أن "نسور قرطاج" يدخلون البطولة بهدف واحد لا غير: التتويج باللقب.

ويفتتح المنتخبان مشوارهما ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا قطر المضيفة وفلسطين، في مجموعة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات.

المنافسة على اللقب

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، قال الطرابلسي: "هدفنا المنافسة ونيل اللقب.. المنتخب السوري يمتلك لاعبين مميزين ويُعرف بروحه القتالية، ونتطلع لدعم كبير من جماهيرنا في البطولة".

بدوره، أكد لاعب وسط المنتخب التونسي، فرجاني ساسي، جاهزية اللاعبين لتقديم بطولة كبيرة:

"نحن عازمون على الظهور بمستوى مشرّف يليق بالكرة التونسية.. نثق في دعم جماهيرنا ونتطلع لإسعادهم".

مدرب منتخب سوريا

في الجانب الآخر، أبدى الإسباني خوسيه لانا، المدير الفني لمنتخب سوريا، تفاؤله قبل اللقاء، موضحًا أن الوضع داخل المنتخب إيجابي: "نحن أمام فرصة جيدة لمواجهة منافس قوي.. لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين يطمحون لتقديم أفضل ما لديهم واكتساب المزيد من الخبرات".

وأشار لاعب المنتخب السوري محمد حلاق إلى صعوبة المواجهة: "مباراتنا مع تونس صعبة، ومنتخب تونس قوي في الفترة الأخيرة.. نحن مستعدون وجاهزون لتقديم مستوى يُسعد الجمهور السوري".