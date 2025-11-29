كشف الإعلامي مينا ماهر عن انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب.

انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسمياً - انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب.. يذكر بأن اللاعب تؤج بجائزة هداف البطولة الماضية ".

بعد هدفه في كايزر تشيفز.. الجزيري الهداف التاريخي للأجانب في الزمالك

وأصبح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهداف التاريخي للأجانب في تاريخ القلعة البيضاء.

وسجل سيف الدين الجزيري هدفًا في شباك مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ليتقدم للزمالك بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة هدافي الزمالك التاريخيين في الأجانب:

التونسي سيف الجزيري (48 هدفا)

اليمني علي محسن (47 هدفا)

المغربي أشرف بنشرقي (43 هدفا)

السوداني عمر النور (35 هدفا)

الكونغولي كابونجو كاسونجو (25 هدفا)

النيجيري إيمانويل أمونيكي (21 هدفا)

الغاني إيمانويل كوارشي (18 هدفا)

التونسي فرجاني ساسي (16 هدفا)

المالي إسماعيل كوليبالي (16 هدفا)

الفلسطيني مصطفى نجم (15 هدفا)