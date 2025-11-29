سلامة والجماهير ..كارت أحمر من الاتحاد السكندري لتامر مصطفي| خاص



ودع فريق الاتحاد السكندري بطولة كأس مصر، بعد هزيمته أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32

وسادت حالة من الغضب بين صفوف مجلس إدارة الاتحاد السكندري تجاه المدير الفني للفريق الأول تامر مصطفي بعدالخروج المبكر من بطولة كأس مصر.

ويحاول مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تفادي غضب جماهير زعيم الثغر بعد الخروج المبكر من بطولة كأس مصروتعثر الفريق في بطولة الدوري المصري

وعلم صدي البلد من أحد المصادر داخل الاتحاد السكندري عن اتجاه النادي لرحيل تامر مصطفي عن قيادة الفريق خلال الساعات المقبلة وتوفير مدرب أخر .

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري يدرس البدائل في الوقت الحالي بمساهمة عامر حسين المرشح لتولي ملف الكرة بنادي الاتحاد.



وتأزم موقف تامر مصطفى داخل الاتحاد السكندري بعد الهزيمة من الجونة في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري

ورفض تامر مصطفي حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد والجونة



و غادر تامر مصطفى ستاد الإسكندرية في سيارته الخاصة، دون الخروج مع الجهاز المعاون واللاعبين، بعدالهتافات التي تعرض لها الفريق من الجماهير.

وتعرض تامر مصطفي لانتقادات واسعة من جماهير الاتحاد بعد الخروج المبكر من بطولة كأس مصر وطالبت برحيله ورحيل الصفقات التي تم التعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الماضية .

وتساءلت جماهير الاتحاد السكندري عن موقف محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري من تامر مصطفي بعد تزايد الازمات داخل الفريق الأول دون النظر الي مصير الفريق.