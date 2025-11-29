محاضرات نظرية وعملية للمحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام

تتواصل فاعليات معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من اكتوبر لليوم الثانى على التوالى ، و الذى تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى برئاسة أوسكار رويز تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA.



يشارك فى المعسكر 25 محاضرًا و25 معدًا للياقة البدنية، ويستمر حتى أول ديسمبر المقبل، ويحاضر فيه المحاضران الدوليان عصام عبد الفتاح والتونسى حناشى أبوبكر .



وشهد برنامج اليوم الثانى للمعسكر تدريبات عملية ونظرية للمحاضرين والمعدين وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابو ريدة على النهوض بعناصر التحكيم والحكام.