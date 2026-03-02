بـ 1.59 مليار جنيه .. تحقيق فائض تاريخي بميزانية نقابة المهندسين

كشف الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 1,59 مليار جنيه، وهو الفائض الأعلى على مدار تاريخ النقابة.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2025، أشار "طلبة" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 6 مليار و73 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 2 مليار و471 مليون جنيه تقريبًا عن عام 2024، فيما بلغت مصروفاته 4 مليار و481 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها حوالى مليار و549 مليون جنيه عن عام 2024.

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2025 فائضًا حوالي 49 مليون و404 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إيراداتـه بلغت 275 مليونًا و700 ألف جنيه تقريبًا، فيما بلغت مصروفاته حوالي 226 مليونًا و296 ألف جنيه.

وأوضح "طلبة" أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضًا، مقداره حوالي 36 مليون جنيه في عام 2025، حيث بلغت إيراداته 423 مليونًا و593 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 386 مليونًا و733 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الفائض سيستخدم في سداد العجز السابق على مدار 4 سنوات.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحًا أنه تم صرف إعانات بمبلغ 2 مليون و542 ألف جنيه.

كما استعرض الأستاذ الدكتور معتز طلبة إجمالي إيرادات صندوق المعاشات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها الإيرادات في عام 2025.

كما تناول عرض إجمالي إيرادات الدمغة الهندسية خلال الفترة نفسها، والتي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عام 2025، حيث بلغت 4.177 مليار جنيه مقارنة بـ 2.251 مليار جنيه في عام 2024.

وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2026، أوضح الأستاذ الدكتور معتز طلبة، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالي 5 مليار و657 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالي 4 مليار و711 مليون جنيه تقريبًا، ليحقق فائضًا متوقعًا 946 مليون جنيه تقريبًا.

وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار "طلبة" أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالي 316 مليونًا و872 ألف جنيه، ومصروفات متوقعة بحوالي 264 مليونًا و476 ألف جنيه، ليحقق فائضًا متوقعًا 52 مليونًا و396 ألف جنيه تقريبًا.

وأشار أمين الصندوق، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تُقدَّر بحوالي 564 مليونًا و681 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تُقدَّر بحوالي 495 مليونًا و505 آلاف جنيه.