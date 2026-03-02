قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ 1.59 مليار جنيه .. تحقيق فائض تاريخي بميزانية نقابة المهندسين

الأستاذ الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين
الأستاذ الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين
الديب أبوعلي

كشف الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 1,59 مليار جنيه، وهو الفائض الأعلى على مدار تاريخ النقابة.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2025، أشار "طلبة" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 6 مليار و73 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 2 مليار و471 مليون جنيه تقريبًا عن عام 2024، فيما بلغت مصروفاته 4 مليار و481 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها حوالى مليار و549 مليون جنيه عن عام 2024.

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2025 فائضًا حوالي 49 مليون و404 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إيراداتـه بلغت 275 مليونًا و700 ألف جنيه تقريبًا، فيما بلغت مصروفاته حوالي 226 مليونًا و296 ألف جنيه.

وأوضح "طلبة" أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضًا، مقداره حوالي 36 مليون جنيه في عام 2025، حيث بلغت إيراداته 423 مليونًا و593 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 386 مليونًا و733 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الفائض سيستخدم في سداد العجز السابق على مدار 4 سنوات.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحًا أنه تم صرف إعانات بمبلغ 2 مليون و542 ألف جنيه.

كما استعرض الأستاذ الدكتور معتز طلبة إجمالي إيرادات صندوق المعاشات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها الإيرادات في عام 2025.

كما تناول عرض إجمالي إيرادات الدمغة الهندسية خلال الفترة نفسها، والتي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عام 2025، حيث بلغت 4.177 مليار جنيه مقارنة بـ 2.251 مليار جنيه في عام 2024.

وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2026، أوضح الأستاذ الدكتور معتز طلبة، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالي  5 مليار و657 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالي 4 مليار و711 مليون جنيه تقريبًا، ليحقق فائضًا متوقعًا 946 مليون جنيه تقريبًا.

وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار "طلبة" أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالي 316 مليونًا و872 ألف جنيه، ومصروفات متوقعة بحوالي 264 مليونًا و476 ألف جنيه، ليحقق فائضًا متوقعًا 52 مليونًا و396 ألف جنيه تقريبًا.

وأشار أمين الصندوق، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تُقدَّر بحوالي 564 مليونًا و681 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تُقدَّر بحوالي 495 مليونًا و505 آلاف جنيه.

نقابة المهندسين أمين صندوق نقابة المهندسين معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين صندوق معاشات المهندسين معاشات المهندسين الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين عمومية المهندسين العادية نقابة المهندسين المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

المتهم

سرقة كاميرات مراقبة من أمام منزل مسن بالجيزة.. والأمن يضبط المتهم

المتهم

ضبط سائق تعدى على طليقته بسلاح أبيض بالقاهرة

المتهمين

القبض على 4 عاطلين تعاطوا مخدرات بالعجوزة

بالصور

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد