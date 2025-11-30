قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بجوستاف روسي مصر
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي

إسلام مقلد

أبدى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، ارتياحه الكبير بعد نجاح فريقه في الحفاظ على نظافة الشباك لأول مرة منذ 3 مباريات؛ عقب الفوز الثمين الليلة على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضع حدًا لسلسلة من النتائج الكارثية التي هزّت استقرار الفريق خلال الأسابيع الماضية.

وجاء انتصار ليفربول في ملعب لندن بعد ثلاث هزائم متتالية تلقّى خلالها الفريق 10 أهداف كاملة، وكلها بفارق ثلاثة أهداف، قبل أن يستعيد توازنه بهدفين، حيث سجّل إيزاك هدفه الأول بقميص ليفربول في البريميرليج، بينما واصل الوافد الجديد فلوريان فيرتز تقديم مستويات لافتة رغم غياب الأهداف والصناعة، لينال إشادة أسطورة النادي جيمي كاراجر.

وفي تصريحاته لبرنامج "ماتش أوف ذا داي"، قال سلوت عن هدف إيزاك: "هو مهاجم رائع.. اللمسة الأخيرة كانت مميزة جدًا. أبقيته داخل الملعب الفترة الكافية ليُسجل هدفًا مهمًا له وللفريق".

قرار استبعاد محمد صلاح.. وشرح سلوت

وأثار قرار سلوت بإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا في الدوري الكثير من التساؤلات، قبل أن يوضح المدرب الهولندي أسباب قراره: "نلعب الكثير من المباريات، في 10 أيام خضنا 4 مواجهات، اللاعبون يملكون جودة كبيرة، ومحمد صلاح كان وسيظل عنصرًا مهمًا للغاية للنادي، فلننتظر ما سيحدث يوم الأربعاء أمام سندرلاند".

تحسّن دفاعي طال انتظاره

ليفربول، الذي يُعد من بين أضعف خطوط الدفاع هذا الموسم بعدما استقبل 20 هدفًا في أول 13 جولة، ظهر أمام وست هام بصورة دفاعية أكثر تنظيمًا وصلابة. 

وعلّق سلوت قائلاً: "حققنا فوزًا مهمًا، وكان ما نحتاجه بالفعل، تمكّنا من الحفاظ على نظافة الشباك، وهذا أمر يساعد الفريق كثيرًا".

وأضاف: "الأهم أننا لم نُهدر الهدايا كما حدث في المباريات الماضية، وست هام لم يخلق فرصًا واضحة باستثناء كرة جارود بوين في الدقيقة الأخيرة، لقد جعلوا اللقاء صعبًا، لكننا تعاملنا معه بتنظيم دفاعي جيد، وكان إيجابيًا أنهم حصلوا على فرصة واحدة فقط".

ارتفاع ترتيب ليفربول.. وطموحات متجددة

ورفع ليفربول رصيده ليصعد إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يبتعد الفريق بفارق ثماني نقاط عن المتصدر آرسنال، في مؤشر على إمكانية استعادة الفريق لمساره إذا واصل التحسن الدفاعي واستعاد استقراره في المباريات المقبلة.

ويترقب جمهور ليفربول الآن قرار سلوت بشأن مشاركة محمد صلاح أمام سندرلاند، في وقت يبدو فيه الفريق أمام فرصة للعودة بقوة إلى سباق مراكز المقدمة؛ إذا حافظ على النسق الجديد الذي ظهر به أمام وست هام.

