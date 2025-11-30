الرواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. شروط وظائف مشروع الضبعة النووية 2025

وظائف مشروع الضبعة النووية 2025 .. يشهد البحث عن وظائف مشروع الضبعة النووية 2025 ارتفاعًا كبيرًا بعد إعلان وزارة العمل بالتعاون مع شركة نيكميت الروسية عن إتاحة عدد كبير من فرص العمل داخل المشروع الذي يعد من أكبر المشروعات القومية الجارية حاليًا.

ويبحث آلاف الشباب عن شروط التقديم والوظائف المتاحة والرواتب ونظام العمل، خاصة مع إعلان الوزارة توفير حوالي 6200 فرصة عمل جديدة برواتب تبدأ من 10.000 جنيه وتصل إلى 45.000 جنيه وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة المهنية لكل متقدم.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل مجزية داخل المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الماهرة وشبه الماهرة، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى الدخل، إلى جانب دعم خطط الدولة لتوفير فرص عمل مباشرة داخل مشروعات استراتيجية كبرى مثل مشروع الضبعة النووي الذي يحظى بمتابعة واسعة من فئات متعددة.

عدد الوظائف المتاحة داخل مشروع الضبعة النووية 2025

أعلنت وزارة العمل تفاصيل الوظائف المطلوبة ضمن الدفعة الجديدة للتعيين داخل المشروع، والتي تشمل قطاعات مهنية متعددة تحتاج إليها مواقع العمل حاليًا.

وجاءت الوظائف الآتية ضمن الاحتياجات الأساسية للمراحل الجارية من التنفيذ، وتشمل 500 مساعد مسلح و3000 مساعد حداد و1000 فورمجي و500 نجار مسلح و1000 مساعد نجار و100 لحام أرجون و100 لحام كهرباء.

ويعكس هذا العدد الكبير من الوظائف مدى التوسع المستمر في أعمال الإنشاء داخل المشروع، ما يستلزم توفير عمالة مدربة وقادرة على الالتزام بمعايير السلامة والجودة، خاصة أن المشروع يعتمد على مستويات متقدمة من الدقة والمهارة في كل مرحلة من مراحل تنفيذه.

ويشير هذا التنوع إلى الاحتياج المهني المتوازن بين الأعمال الإنشائية الثقيلة والمهام الفنية المتخصصة، الأمر الذي يمنح المتقدمين فرصًا متعددة وفقا لقدراتهم.

الرواتب الأساسية والمزايا المالية لموظفي مشروع الضبعة النووية



أكدت وزارة العمل أن الرواتب الأساسية للعاملين بالمشروع تبدأ من 10.000 جنيه شهريا وتصل إلى 45.000 جنيه بحسب الوظيفة ومستوى الخبرة.

وأشارت الوزارة إلى وجود مكافآت إنتاجية تصل إلى 12.500 جنيه شهريا، ما يزيد من جاذبية هذه الوظائف لدى الشباب الباحثين عن فرص ذات دخل مرتفع.

ويتراوح راتب لحام الأرجون بين 25 ألفا و45 ألف جنيه حسب الكفاءة والإنتاجية، بينما يبلغ الراتب الأساسي لوظيفة لحام الكهرباء ما بين 10.000 و15.000 جنيه، ويمكن أن يصل إلى 22.500 أو 30.000 جنيه وفقا لاجتياز الاختبارات ومستوى الأداء.

وتعكس هذه الأرقام حجم التنافسية التي تمنحها وظائف الضبعة مقارنة بغيرها من الوظائف في مجال المشروعات القومية.

نظام العمل داخل وظائف مشروع الضبعة النووية 2025

حددت وزارة العمل نظام العمل داخل المشروع وفقا للضوابط الآتية، حيث يعمل المتقدمون لمدة 24 يوما مقابل 6 أيام إجازة رسمية شهريًا.

ويكون موعد العمل اليومي من 8 صباحا حتى 7 مساء، مع ساعتين راحة ضمن جدول العمل.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان استمرارية العمل على مدار الشهر مع منح العمال فترات إجازة منتظمة تساعدهم على الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية المطلوبة لطبيعة المهام داخل المشروع.

ويعمل هذا النظام المكثف على تعويض حاجة المشروع إلى العمالة طيلة اليوم، بما يناسب طبيعة العمل داخل المواقع الإنشائية واسعة النطاق التي تتطلب تشغيل المعدات والفرق الفنية في أوقات ممتدة لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة.

شروط التقديم المطلوبة لوظائف الضبعة النووية 2025

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف يتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية التي تحدد مدى قبول المتقدم، أهمها أن يتراوح عمر المتقدم من 18 حتى 55 سنة، إضافة إلى ضرورة اجتياز الاختبارات الفنية التي تُجرى يوميا بمدينة الضبعة من الأحد إلى الخميس.

ويشرف على الاختبارات فريق متخصص لتقييم كفاءة المتقدمين ومدى ملاءمتهم لمتطلبات العمل داخل المشروع.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاختبارات إلى اختيار العناصر الأكثر التزاما وقدرة على التعامل مع متطلبات العمل الشاقة، حيث تستهدف الوظائف المعروضة فئات ذات خبرة عملية واضحة في المجالات الإنشائية والفنية.

مواعيد وأماكن اختبارات وظائف مشروع الضبعة النووية

أشارت الوزارة إلى أن الاختبارات تُعقد من يوم الأحد إلى الخميس باستثناء الإجازات الرسمية، ويقام الاختبار داخل مكتب نيكميت بمدينة الضبعة أمام كافيتريا عروس البحر وبجوار شركة أبو رقم.

وتبدأ مواعيد الاختبار يوميا من 8 صباحا وحتى 4 عصرا، مع ضرورة التزام المتقدمين بالحضور في الموعد لضمان استكمال الإجراءات من دون تأخير.

وتوفر الوزارة قنوات تواصل عبر واتساب للرد على استفسارات المتقدمين من خلال الأرقام الآتية: 01009502326 و01009394460 و01002903747.

وتتيح هذه الخدمة الرد السريع على أسئلة المتقدمين وتسهيل عملية المتابعة اليومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية 2025

حددت وزارة العمل المستندات المطلوبة للتقديم وتشمل استمارة 111 للكشف الطبي من أي مستشفى تأمين صحي، وصورتين من بطاقة الرقم القومي ألوان على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى جانب رقم تأميني، وصورتين شخصيتين حديثتين.

هذه المستندات تجيء لضمان استكمال الملف الشخصي للمتقدم وتجهيز جميع المتطلبات قبل بدء إجراءات القبول النهائي.

المزايا المقدمة للعاملين في مشروع الضبعة النووية 2025

يحصل العاملون المقبولون داخل المشروع على عدد من المزايا التي تعزز من جاذبية الوظائف، أبرزها توفير سكن مجاني مجهز، وتوفير وسائل مواصلات داخلية ومياه، إلى جانب تأمينات اجتماعية وصحية شاملة، فضلا عن توفير ثلاث وجبات أساسية يوميا.

وتأتي هذه المزايا في إطار حرص المشروع على توفير بيئة عمل متكاملة تساعد العاملين على أداء مهامهم بكفاءة.