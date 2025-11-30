بداية من يناير 2026.. التأمين الإجتماعي يكشف عن مفاجأت سارة لأصحاب المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه بداية من شهر يوليو كل عام، يتم زيادة المعاشات، بنسبة لا تتجاوز 15% مقارنة بمعدلات التضخم.

وقال جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن المشكلة الأساسية في نظام المعاشات في أوقات سابقة هي تدني قيمة المعاشات، وتنبه لها مشروع قانون التأمينات الجديد.

وتابع: في شهر يناير كل عام يتم رفع الإشتراك في النظام، وتنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات أسفر عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى 6480.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

واستكمل تصريحاته قائلا إنه سيتم رتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.