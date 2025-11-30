صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

يترقب 11.5 مليون مواطن مصري موعد صرف معاشات شهر ديسمبر2025 ، بعد أخر زيادة للمعاشات 2025 التي حصل عليها المواطنون ضمن الحزمة الإجتماعية الجديد في يوليو الماضي.

خلال ساعات.. صرف معاشات ديسمبر2025

تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن .

وتبدأ عملية صرف المعاشات غد الاثنين 1 ديسمبر 2025 من خلال منافذ الصراف ال ATM ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي .

أماكن صرف معاشات ديسمبر

- منافذ البريد المصرى.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

موعد صرف معاشات ديسمبر

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا. الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا. الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا. الشريحة الرابعة: 2300 جنيه. الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا. الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا. الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا. الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا. الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا. الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا. الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا. الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا. الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات. الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

15% زيادة المعاشات الأخيرة

تستفيد جميع فئات أصحاب المعاشات من الزيادة السنوية التي أقرتها الدولة في يوليو 2025 بنسبة 15%، بحد أقصى للمعاش يصل إلى 13،330 جنيهًا وحد أدنى 1719 جنيهًا.

ويشمل الصرف جميع الفئات من العاملين السابقين في القطاع الحكومي والخاص والعام، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولم يصدر أي قرار بزيادة استثنائية خلال شهر ديسمبر، على أن تُطبق الزيادة التالية في يوليو 2026.

معاشات ديسمبر2025

زيادة المعاشات 2025

جدير بالذكر انه تم تطبيق زيادة المعاشات في مصر اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، حيث تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

زيادة جديدة في المعاشات

ومنذ أيام، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات لعام 2025 للفئات المستحقة، طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتوافق مع أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة.

وجاء القرار رقم 6148 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع المصرية عدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ليحدد نسبة زيادة المعاشات بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش، مع وضع حد أدنى للزيادة 1500 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه.

من المستفيدون من زيادة المعاشات الأخيرة ؟

تضمن القرار الحكومي الجديد رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وذلك للحالات التي تشمل بلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.

زيادة من 1500 إلى 3500 جنيه

وبحسب هيئة التأمينات الاجتماعية، فستكون نسبة الزيادة الجديدة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع وضع حد أدنى للزيادة مقداره 1500 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.



موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

تشمل هذه الزيادة حالات التقاعد، العجز، والوفاة للفئات المستفيدة من نظام التأمين الاجتماعي البديل، وتبدأ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.