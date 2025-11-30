قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
رشا عوني

يترقب 11.5 مليون مواطن مصري موعد صرف معاشات شهر ديسمبر2025، بعد أخر زيادة للمعاشات 2025 التي حصل عليها المواطنون ضمن الحزمة الإجتماعية الجديد في يوليو الماضي.

خلال ساعات.. صرف معاشات ديسمبر2025

تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم  11.5 مليون مواطن .

وتبدأ عملية صرف المعاشات غد الاثنين 1 ديسمبر 2025 من خلال منافذ الصراف ال ATM ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي .

أماكن صرف معاشات ديسمبر

- منافذ البريد المصرى.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 بالتفاصيل - إيجي إن
موعد صرف معاشات ديسمبر

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية

  1. الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
  2. الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
  3. الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
  4. الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
  5. الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
  6. الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
  7. الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
  8. الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
  9. الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
  10. الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
  11. الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
  12. الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
  13. الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
  14. الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

15% زيادة المعاشات الأخيرة

تستفيد جميع فئات أصحاب المعاشات من الزيادة السنوية التي أقرتها الدولة في يوليو 2025 بنسبة 15%، بحد أقصى للمعاش يصل إلى 13،330 جنيهًا وحد أدنى 1719 جنيهًا.

ويشمل الصرف جميع الفئات من العاملين السابقين في القطاع الحكومي والخاص والعام، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولم يصدر أي قرار بزيادة استثنائية خلال شهر ديسمبر، على أن تُطبق الزيادة التالية في يوليو 2026.

تفاصيل زيادة المعاشات فى شهر يناير 2025 - اليوم السابع
معاشات ديسمبر2025

زيادة المعاشات 2025

جدير بالذكر انه تم تطبيق زيادة المعاشات في مصر اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، حيث تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

زيادة جديدة في المعاشات

ومنذ أيام، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات لعام 2025 للفئات المستحقة، طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتوافق مع أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة. 

وجاء القرار رقم 6148 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع المصرية عدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ليحدد نسبة زيادة المعاشات بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش، مع وضع حد أدنى للزيادة 1500 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه.

من المستفيدون من زيادة المعاشات الأخيرة ؟ 

تضمن القرار الحكومي الجديد رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وذلك للحالات التي تشمل بلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي. 

زيادة من 1500 إلى 3500 جنيه 

وبحسب هيئة التأمينات الاجتماعية، فستكون نسبة الزيادة الجديدة  20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع وضع حد أدنى للزيادة مقداره 1500 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه. 
 

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

 

تشمل هذه الزيادة حالات التقاعد، العجز، والوفاة للفئات المستفيدة من نظام التأمين الاجتماعي البديل، وتبدأ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.

معاشات ديسمبر2025 صرف معاشات ديسمبر زيادة المعاشات جدول المعاشات موعد صرف معاشات ديسمبر2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

رهبان الدير المحرق

دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

اقتحام المزلقان

النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات للحفاظ على الأرواح ومنع تعطيل القطارات

غادة والى

غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا

بالصور

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي
هانى رمزي
هانى رمزي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد