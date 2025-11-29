موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، وأكدت أن الصرف سيبدأ من اليوم الأول من الشهر.

ويستفيد من المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ما يجعل هذا الموعد من أكثر المواعيد التي ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم نظرًا لاعتمادهم الأساسي على هذه المستحقات الشهرية.

وتحرص الدولة على الإعلان المبكر عن مواعيد الصرف لضمان تيسير الإجراءات وتجنب أي زحام في منافذ الصرف المختلفة.

وتأتي عملية صرف معاشات ديسمبر 2025 ضمن جهود الدولة المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير خدمات ميسرة تضمن وصول المستحقات لمستحقيها بسهولة وفي الوقت المحدد.

كما تواصل الحكومة صرف الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا منذ يوليو الماضي والتي تعد عنصر دعم إضافيًا للمستفيدين.

منافذ صرف معاشات ديسمبر 2025

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات ديسمبر سيكون متاحًا من خلال عدد من القنوات الرسمية التي تضمن سهولة الوصول إلى المستحقات من دون عناء، وتشمل منافذ الصرف الآتية:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي ATM

فروع بنك ناصر الاجتماعي

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير السيولة النقدية الكافية في جميع منافذ الصرف على مستوى الجمهورية، وذلك لتجنب حدوث أي زحام أو تأخير ولضمان انسيابية عمليات الصرف طوال اليوم.

وتشدد الهيئة على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة والتحقق من جاهزية بطاقات الصرف قبل التوجه لاستلام مستحقاتهم.

القيم التفصيلية لمعاشات ديسمبر 2025 حسب الشرائح

نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القيم المحددة لمعاشات ديسمبر 2025 لكل شريحة من الشرائح، وذلك على النحو الآتي:

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الأولى 1495 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الثانية 1725 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الثالثة 1840 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الرابعة 2300 جنيه

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الخامسة 2645 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة السادسة 2990 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة السابعة 3335 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الثامنة 3680 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة التاسعة 4025 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة العاشرة 4370 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات

معاشات ديسمبر 2025 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا

وتعكس هذه القيم مدى التنوع في شرائح المعاشات التي يتم منحها للمستفيدين، بناءً على سنوات الخدمة وقيمة الاشتراكات ومدد التأمين، وهو ما يجعل منظومة التأمينات واحدة من أهم ركائز الدعم المالي المستدام لكبار السن والورثة والمستحقين من الفئات المختلفة.

خطوات الاستعلام عن معاش ديسمبر 2025 إلكترونيًا

حرصًا من الهيئة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، أتاحت خدمة الاستعلام عن بيانات ملف المعاش بشكل إلكتروني بالكامل عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الضغط على خيار صاحب معاش.

الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

الانتقال إلى خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المحددة ثم الضغط على استعلام.

وتوفر هذه الخدمة الإلكترونية وسيلة سريعة وموثوقة للحصول على جميع المعلومات الأساسية الخاصة بالملف التأميني، من دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب أو الانتظار في طوابير، ما يسهم في توفير الوقت وتسهيل الإجراءات على أصحاب المعاشات وذويهم.

جهود مستمرة لدعم أصحاب المعاشات

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع شبكة منافذ الصرف بما يضمن تقديم خدمة آمنة وسريعة للمواطنين.

كما تعمل على متابعة عمليات الصرف لحظة بلحظة للتأكد من انسيابها دون مشكلات، مع توفير فرق دعم فني للمساعدة في حالة وجود أي عقبات.

يأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف دعم الحماية الاجتماعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.