اعرف قبضك كام بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لكبار السن وأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11.5 مليون مستفيد، في إطار الجهود المستمرة لتيسير صرف المستحقات لملايين المواطنين في مواعيدها المحددة لتعزيز الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2025

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية، في صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، للمستحقين بدءًا من يوم 1 ديسمبر 2025، ومن المقرر أن تستمر عمليات الصرف طوال الشهر.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

يمكن صرف المعاشات من عدة أماكن مختلفة، مما يمنح المستفيدين خيارات متنوعة، تتيح لهم الوصول إلى مستحقاتهم بكل سهولة، وتشمل ما يلي:

ـ ماكينات الصراف الآلي للعديد من البنوك.

ـ فروع البريد المصري.

ـ منافذ فوري وكارت ميزة.

ـ المحافِظ الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن المعاش ؟

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشهم لشهر ديسمبر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ اضغط على أيقونة «صاحب معاش».

ـ وبعدها اخترْ أيقونة «الخدمات التأمينية».

ـ ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ـ ومن ثم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

ـ ثم اضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

الزيادة الجديدة في المعاشات

يتزامن صرف معاشات شهر ديسمبر مع استمرار الزيادة السنوية التي تم تطبيقها اعتبارًا من يوليو الماضي، لدعم الفئات المستحقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

الزيادة جاءت بنسبة تصل إلى 20% لبعض الفئات من أصحاب المعاشات، في إطار قرارات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة كبار السن وذوي الإعاقة، وتم تحديد حدَّين أدنى وأقصى للزيادة في بعض الحالات بحيث لا تقل الزيادة عن مبلغ معين، وقد تصل إلى 3500 جنيه في بعض الحالات.

الحد الأدنى لصرف المعاشات

تُصرف معاشات ديسمبر بالزيادة التي طُبِّقت في يوليو الماضي، كما يلي:

ـ الشريحة الأولى: 1719 جنيهًا.

ـ الشريحة الثانية: 1938 جنيهًا.

ـ الشريحة الثالثة: 2116 جنيهًا.

ـ الشريحة الرابعة: 2645 جنيهًا.

ـ الشريحة الخامسة: 3040 جنيهًا.

ـ الشريحة السادسة: 3438 جنيهًا.

ـ الشريحة السابعة: 3835 جنيهًا.

ـ الشريحة الثامنة: 4232 جنيهًا

ـ الشريحة التاسعة: 4628 جنيهًا.

ـ الشريحة العاشرة: 5025 جنيهًا.

ـ الشريحة الحادية عشرة: 5422 جنيهًا.

ـ الشريحة الثانية عشرة: 5819 جنيهًا.

ـ الشريحة الثالثة عشرة: 6215 جنيهًا.

ـ الشريحة الرابعة عشرة: 13.330 جنيهًا.