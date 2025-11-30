قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحرك قضائي موسع في واقعة التعدي على أطفال مدرسة سيدز والنيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

شهدت قضية التعدي على عدد من تلاميذ مدرسة سيدز تطورات متلاحقة، بعد إعلان مصدر قضائي أن النيابة العسكرية طلبت رسميًا الاطلاع على ملف التحقيقات لاستكمال إجراءاتها. 

ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع تفاعل واسع عبر منصات التواصل، من بينها تعليق الإعلامي أحمد موسى الذي أكد عبر حسابه على منصة «إكس» أهمية المضي في إجراءات ردع صارمة لحماية الأطفال، مشيدًا بخطوة تسلم النيابة العسكرية ملف القضية.

وبدأت فصول الواقعة حين تلقت النيابة العامة بلاغًا مساء 20 نوفمبر 2025 يفيد بتعرض خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال بمدرسة تقع بدائرة قسم ثان السلام لجرائم خطف وهتك عرض داخل المنشأة التعليمية، على يد أربعة من العاملين فيها. 

وعلى الفور شكلت نيابة شرق القاهرة فريقًا للتحقيق، حيث استمعت لأقوال الأطفال وذويهم، وضمنت سرية بياناتهم بموجب القوانين المنظمة لحماية الضحايا.

وتطابقت أقوال الأطفال مع ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، إذ أكدوا أنهم استدرجوا إلى أماكن بعيدة عن أعين المشرفين وكاميرات المراقبة، ثم تعرضوا لاعتداءات جنسية تحت تهديد السلاح، وهو ما حال بينهم وبين إبلاغ أسرهم في البداية. وتمكن المجني عليهم أثناء العرض القانوني للمتهمين من التعرف على ثلاثة منهم، فيما وثقت النيابة جلسات العرض بمقاطع مصورة.

كما استعانت النيابة بخط نجدة الطفل، وأثبت تقرير المختصين وجود آثار لتعديات جنسية. 

وتمكنت جهات التحقيق من تحصيل اعترافين تفصيليين من اثنين من المتهمين، أقرا فيهما بأنهم استغلوا الأطفال لمدد تجاوزت العام، ورويا تفاصيل تتطابق مع شهادات الصغار.

وأجرى فريق التحقيق معاينة ميدانية لمسرح الجريمة داخل المدرسة، وأسفرت عن ضبط السكين المستخدم في التهديد، إضافة إلى آثار مادية أخرى يشتبه ارتباطها بالوقائع.

 كما أرشد أحد المتهمين عن كيفية ارتكاب الجرائم، وتم توثيق ذلك أيضًا.

وشملت إجراءات النيابة ضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، حيث كشفت محتويات اثنين منها عن مواد تعكس ميولًا جنسية منحرفة، فيما استمعت النيابة إلى فريق العاملين بالمدرسة للوقوف على آليات الإشراف وسير العمل داخلها.

وأعلنت النيابة العامة مباشرة تحقيق منفصل في وقائع تعريض الأطفال للخطر، إلى جانب قرار حبس المتهمين احتياطيًا. 

كما جرى إرسال الأدلة المادية للطب الشرعي لفحصها، وأحيلت الهواتف وأجهزة التسجيل الخاصة بالمراقبة الفنية إلى إدارة المساعدات الفنية لاسترجاع أي بيانات محذوفة مرتبطة بالواقعة.

أحمد موسى صدى البلد اغتصاب اطفال مدرسة سيدز التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

البابا لاون

قداسة البابا لاون من بعبدا: صمود اللبنانيين شهادة حيّة لصنّاع السلام

رهبان الدير المحرق

دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

اقتحام المزلقان

النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات للحفاظ على الأرواح ومنع تعطيل القطارات

بالصور

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي
هانى رمزي
هانى رمزي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد