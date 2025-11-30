قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري المصري في مونتريال يعزز التعاون مع كندا في الهيدروجين الأخضر

علم مصر وكندا - صورة تعبيرية
علم مصر وكندا - صورة تعبيرية
ولاء عبد الكريم

نظم المكتب التجاري المصري في مونتريال برئاسة المستشار التجاري شريف عرفان، بالتعاون مع إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري، اجتماعاً افتراضياً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وDavid Billedeau رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين – Canadian Hydrogen Association، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر.

يأتي هذا في ضوء قيام التمثيل التجاري المصري بالترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالخارج ودعم الجهود الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر؟.

وشهد الاجتماع مشاركة كل من الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، والدكتور محمد أبو الدهب مدير إدارة الاقتصاد الأخضر بالهيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اتحاد الهيدروجين الكندي دور الاتحاد بوصفه منظمة أعمال وطنية على المستوى الفيدرالي تمثل ما يزيد عن 200 شركة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الهيدروجين في كندا، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتسريع تطبيق حلول الهيدروجين النظيفة ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

المشروعات القائمة داخل قناة السويس

كما قدم الدكتور محمد أبو الدهب عرضاً حول المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا، موضحاً المقومات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، إلى جانب استعراض مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات الدولية.

من جانبه، وجّه رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين الدعوة للهيئة للمشاركة في اجتماع موسع مع الشركات الأعضاء بالاتحاد في مارس المقبل لاستعراض فرص التعاون، إلى جانب الدعوة للمشاركة في المؤتمر الكندي للهيدروجين المقرر عقده في مدينة إدمونتون في أبريل 2026 بحضور أبرز الشركات العالمية.

كما تم الاتفاق على الترتيب لزيارة وفد من الشركات الأعضاء بالاتحاد إلى مصر خلال العام القادم، والإعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الاتحاد الكندي والهيئة لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات ودعم جذب الاستثمارات الكندية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود التمثيل التجاري المصري النشطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم خطة الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن هناك فرصاً واسعة أمام الشركات الكندية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة المخصص للتصدير إلى أوروبا وآسيا.

وأضاف أن المكتب التجاري في مونتريال يقوم حالياً بالتنسيق لإبرام مذكرة التفاهم بين الاتحاد الكندي للهيدروجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في جذب الشركات الكندية ذات الخبرة في إدارة سلاسل القيمة الكاملة للهيدروجين من الإنتاج والتخزين حتى النقل والتوزيع، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر.

كما أشار الشريف إلى أن عدد الشركات الكندية أو الشركات ذات المساهمات الكندية العاملة في السوق المصري قد بلغ نحو ٩٣٨ شركة حتى شهر فبراير ٢٠٢٥، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولار أمريكي بنسبة مساهمة كندية بلغت نحو ٣١٤ مليون دولار، وتشمل قطاعات: النفط والغاز، البتروكيماويات، التعدين، الاتصالات، السياحة، وبعض الخدمات والتعليم.

مونتريال قناة السويس المكتب التجاري المصري كندا الاتحاد الكندي للهيدروجين

