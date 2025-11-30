البابا لاون يصل لبنان في المحطة الثانية من زيارته الرسولية الأولى|صور

وصل قداسة البابا لاون الرابع عشر، إلى مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي، في المحطة الثانية من زيارته الرسولية الأولى، منذ بدء حبريته.

ويُكرّس الحبر الأعظم فترة ما بعد ظهر اليوم للقاءات المؤسساتية، والتي ستتميّز بكلمة يلقيها أمام السلطات، حيث ستُختتم هذه الزيارة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثاني من ديسمبر الجاري.

وفي سياق منفصل ، نظمت لجنة الشباب الإيبارشي يومًا تكوينيًا لشباب وشابات الإيبارشيّة، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا.

شارك في اللقاء الأب بولس سنادة، مسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية، حيث تضمن اليوم صلاة المسبحة الوردية، والترانيم الروحية، كما ألقى الدكتور مايكل الديب محاضرة بعنوان "معوّقات الشباب في الوقت الحالي"، تناول فيها كيفية انتقال الشاب من مجرد العيش إلى حياة مثمرة.

تضمن اليوم أيضًا مجموعة من الألعاب الهادفة. في الختام، قدمت اللجنة الشكر لله، الأب المطران، وجميع من ساهم في إنجاح هذا اليوم.