رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

في ختام زيارته إلى تركيا.. البابا لاون يشارك في الليتورجية الإلهية بكنيسة القديس جاورجيوس البطريركية بالفنار

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

شارك اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، في الليتورجية الإلهية التي أقيمت بكنيسة القديس جاورجيوس البطريركية، بالفنار، بجانب غبطة البطريرك المسكوني، برثلماوس الأول، بمناسبة عيد القديس أندراوس الرسول، وذلك في ختام زيارته الرسولية إلى تركيا.

شكّل هذا الحدث ختام الحج بمناسبة ذكرى مرور 1700 سنة على انعقاد مجمع نيقية، حيث دعا الحبر الأعظم بقوة جميع الكنائس إلى عدم التراجع عن مسيرة المصالحة، رغم وجود العقبات، مؤكدًا أنه لا يمكننا أن نتوقف عن اعتبار أنفسنا إخوة وأخوات في المسيح، وعن محبة بعضنا البعض على هذا الأساس.

وإذ تذكّر الأب الأقدس العناق التاريخي بين قداسة البابا بولس السادس، غبطة البطريرك أثيناغوراس في القدس عام 1964، والذي دشّن المصالحة بعد قرون من الانشقاق، مؤكدًا مجددًا أن السعي لتحقيق الشركة الكاملة، مع احترام الاختلافات المشروعة، يُعدّ أولوية قصوى لخدمته، والكنيسة الكاثوليكية، مثنيًا بشكل خاص على عمل اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكاثوليك والأرثوذكس، طالبًا من جميع الكنائس الأرثوذكسية المستقلة أن تشارك بفاعلية في هذا المسعى.

الاستجابة للتحديات الراهنة

كذلك، حثّ بابا الكنيسة الكاثوليكية المسيحيين على الاتحاد، ليكونوا "بُناة سلام" في حقبة تتسم بالصراعات، وأعمال العنف الدموية، داعيًا الكنائس إلى الاستجابة للتحديات الراهنة بشكل مشترك:

• السلام: يجب التماسُه بالصلاة والتوبة، وليس فقط كنتيجة للجهد البشري.

• الأزمة البيئية: تتطلب "ارتدادًا روحيًّا حقيقيًّا"، من أجل حماية الخليقة.

• التقنيات الحديثة: ضرورة تعزيز استخدامها بشكل مسؤول وعالمي، وألا تقتصر منافعها على فئة قليلة من المحظوظين.

ومن جهته عبّر غبطة البطريرك برثلماوس الأول عن امتنانه للبابا، واصفًا عناق عام 1964 بأنه "الربيع الروحي" الذي أعقب "شتاء الانقسامات" مؤكدًا أن إرث مجمع نيقية هو الأساس، الذي يقوم عليه البحث عن الوحدة اليوم.

وختامًا، أكد صاحب الغبطة أن وحدة المسيحيين ليست ترفًا، بل هي ضرورة حتمية، لكي يتمكن المسيحيون من أن يقدموا رسالة رجاء موحّدة، تدين الحرب، والعنف، وتدافع عن الكرامة البشرية، ويتصرّفوا كحراس صالحين للخليقة.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الليتورجية الإلهية مجمع نيقية الكنيسة الكاثوليكية

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

