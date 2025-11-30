هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد،إذ هبط الدولار الأمريكي بقيمة 5 قروش، وانخفض اليورو الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري الين الياباني .

ويستعرض موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 30-11-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 47.55 جنيه.

سعر البيع: 48.65 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 31 جنيه.

سعر البيع: 31.25 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 33.84 جنيه

سعر البيع: 34.18 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 54.94 جنيه.

سعر البيع: 55.30 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 62.77 جنيه.

سعر البيع: 63.15 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 58.91 جنيه.

سعر البيع: 59.36 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 7.35 جنيه.

سعر البيع: 7.40 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 4.99 جنيه.

سعر البيع: 5.05جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 4.66 جنيه.

سعر البيع: 4.71 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.71 جنيه.

سعر البيع: 6.73 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 30.36 جنيه.

سعر البيع: 30.54 جنيه.