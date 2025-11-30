9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025

تشهد النسخة 11 من كأس العرب لكرة القدم 2025 التي تستضيفها الدوحة في الفترة من الاثنين المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل، تغييرات مؤثرة في اللوائح والتعليمات من شأنها تعزيز مكانة البطولة على الصعيد الإقليمي والدولي.



وهذه النسخة الثانية على التوالي التي ينظمها الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد نسخة الدوحة عام 2021 التي شهدت تحولا تاريخيا باعتراف الفيفا بالبطولة للمرة الأولى منذ انطلاقتها عام 1963 ما منحها بعدا دوليا واهتماما كبيرا.



وأسهم نجاح البطولة السابقة في مواصلة دعم الفيفا للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة في أعوام 2025 و 2029 و 2033 شريطة أن تقام في الدوحة، لضمان ذات النجاح المبهر الذي عرفته النسخة العاشرة.



القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

حصلت العديد من القنوات على حقوق البطولة العربية في نسختها المنتظرة، وستكون جميع المواجهات متاحة مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك.



وفي مقدمة القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025، بي إن سبورت والكاس القطريتين، وستذاع اللقاءات على أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والكويت الرياضية بالأضافة إلى التلفزيون الجزائري.



تردد قناة دبي الرياضية 1

التردد: 12322



معدل الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 30000



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة دبي الرياضية 2

التردد: 12418



معدل الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة دبي الرياضية 3

التردد: 12019



معدل الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات

التردد: 11919



معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: أفقي



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات

التردد: 12245



معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: أفقي



معامل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 11411



الاستقطاب: أفقي



الجودة: HD



معدل الترميز: 30000



تُقام مباريات النسخة الحادية عشرة من كأس العرب على ستة ملاعب سبق لها استضافة منافسات كأس العالم، وهي: استاد البيت، واستاد لوسيل، واستاد خليفة الدولي، واستاد أحمد بن علي، واستاد 974، والاستاد في المدينة التعليمية.



وجاءت أبرز التعديلات على بطولة كأس العرب بقطر على النحو التالي:

‏إعتماد مباريات البطولة كمباريات رسمية تدخل ضمن حسابات التصنيف العالمي الشهري للفيفا إضافة رفع القيمة الإجمالية للجوائز المالية إلى 36.5 مليون دولار.



وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن النسخة الحالية ستشهد تغييرات كثيرة تسير في اتجاه مساعي الفيفا لتطوير البطولة على مستوى اللوائح والأنظمة وقيمة المباريات، من أجل منحها المزيد من الزخم.



ويمثل أهم تغيير اعتبار مباريات النسخة الحالية رسمية وليست ودية، على أن تحتسب نقاط هذه المباريات ضمن نظام التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر شهريا عن الفيفا، وهو تحول تاريخي يمنح البطولة بعدا رسميا لم تكن تحظى به سابقا.



ووفقا للقرار، ستحصل المنتخبات المشاركة في مباريات كأس العرب على نفس نقاط التصنيف التي تمنح للمنتخبات في المباريات الودية الدولية، ما يعزز أهمية البطولة ويضاعف قيمتها للمنتخبات المشاركة، لا سيما تلك التي تسعى لتحسين مواقعها في التصنيف العالمي.



أما التغيير الثاني في النسخة الجديدة فيتعلق بتعديل التعليمات الخاصة بكسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من دور المجموعات إلى دور الثمانية، وهو تعديل لم يسبق للاتحاد الدولي تطبيقه في أي من البطولات التي يشرف عليها.



وحسب نظام البطولة فقد تم توزيع 16 منتخبا مشاركا في البطولة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.



وتشهد نسخة 2025 تغييرا جوهريا في الفقرات من المادة 13 ليصبح الاحتكام أولا إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية بدلا من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولا به في النسخة السابقة في 2021، ثم فيما بعد يتم اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، وفي حال استمرار التساوي يتم بعد ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة ثم العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة، وأخيرا يتم الاعتماد على اللعب النظيف "البطاقات الصفراء والحمراء".



كما عدل الاتحاد الدولي في تعليمات كأس العرب 2025 في المفاضلة بين المنتخبات في حال استمرار التساوي ما بعد اللعب النظيف، إذ ألغى مبدأ إجراء القرعة كخيار أخير، واعتمد بدلا منه على مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، بحيث يتأهل المنتخب الأعلى تصنيفا، في خطوة تؤكد اعتماد نقاط مباريات كأس العرب ضمن التصنيف الدولي للمنتخبات.