الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
رياضة

تاريخ منتخب مصر في بطولات كأس العرب

منتخب مصر المشارك في كأس العرب
منتخب مصر المشارك في كأس العرب
إسلام مقلد

للمرة السادسة في تاريخها تشارك الكرة المصرية في نهائيات كأس العرب التي تنطلق نسختها الحادية عشرة مساء الإثنين في ضيافة قطر وتتواصل حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً تأهل 9 منها مباشرة، بينما خاضت 7 منتخبات أخرى تصفيات من مواجهة واحدة وأمنت من خلالها تواجدها في البطولة البالغ مجموع جوائزها 36.5 مليون دولار.

مسيرة منتخبات مصر في البطولة:

ركلات الحظ تحرم مصر من لقب مستحق

رغم انطلاق كأس العرب عام 1963، ظل منتخب مصر بعيداً عن الظهور في البطولة حتى النسخة الرابعة التي أقيمت في الأردن عام 1988 عندما شارك للمرة الأولى بالمنتخب الأول تحت قيادة المدرب الكبير فؤاد صدقي.

في المجموعة الأولى تمكن "الفراعنة" من انتزاع الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين على تونس (1 – 0) بقذيفة طارق سليمان التي غالط بها الحارس ناصر شوشان ولبنان (3 – 0) بتوقيع أيمن شوقي وطاهر أبوزيد وحسام حسن، وتعادلين مع السعودية والعراق (0 – 0)، وفي نصف النهائي كان الموعد مع المنتخب السوري الذي تأهل بركلات الترجيح بفضل تألقه حارسه مالك شكوحي، لكن زملاء النجم طاهر أبوزيد أنهوا مسيرتهم بالفوز على منتخب الأردن صاحب الأرض والجمهور بثنائية علاء ميهوب وحسام حسن وحققوا المركز الثالث.

عبقرية الجوهري تقود "الفراعنة" لمنصة التتويج

في النسخة الخامسة التي أقيمت في ضيافة مدينة حلب السورية في سبتمبر عام 1992 ’ تمكن منتخب مصر (الثاني) مطعماً ببعض نجوم المنتخب الأول من معانقة اللقب للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة مديره الفني التاريخي محمود الجوهري.

زملاء الهداف حسام حسن أمنوا صدارة المجموعة الأولى دون عناء بتعادل مع الأردن (1 – 1) وفوز على الكويت (1 – 0) وكلا الهدفين جاءا بتوقيع أيمن منصور ’ وفي نصف النهائي رد "أبناء النيل" الدين لمنتخب سوريا وتغلبوا عليه بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ثم كان مسك الختام أمام المنتخب السعودي في المباراة النهائية بالفوز (3 – 2) بثلاثية سامي الشيشيني من ركلة جزاء وأحمد "الكاس" وحسام حسن من (مقصية) ولا أروع فيما سجل ثنائية "الأخضر" لاعبا الشباب عبد الرحمن الرومي وسعيد العويران.

ظهور خجول في 1998 و2012

خلال المشاركتين الثالثة والرابعة دفعت مصر بمنتخب الشباب في نسخة قطر 1998 والمنتخب الأولمبي في 2012 بالسعودية ’ فكان الخروج من الباب الصغير، حيث حقق منتخب الشباب فوزاً وحيداً على منتخب سوريا (2 – 1) بتوقيع عبد الله رجب وعبد اللطيف الدوماني، ثم خسر أمام منتخب الكويت (1 – 4) وسجل الدوماني الهدف الوحيد، أما في نسخة 2012 فقد استهل المنتخب الأولمبي مشواره بالتعادل مع السودان (1 – 1) بتوقيع أحمد مجدي وأنهاه بنفس النتيجة أمام منتخب لبنان وكان الهدف بتوقيع أحمد حمودي من ركلة جزاء، وبينهما خسر أمام العراق (1 – 2) وسجل له صالح جمعة من علامة الجزاء أيضاً.

تألق (منقوص) في قطر 2021

خلال ظهوره الرابع في النسخة العاشرة التي احتضنتها قطر قبل 4 سنوات تحت رعاية الاتحاد الدولي ’ أبلى منتخب مصر الذي شارك بالصف الثاني تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش ’ أبلى بلاء حسناً وقدم مستويات مقنعة لكنه اكتفى بالمركز الرابع في النهاية.

في المجموعة الرابعة خاض "الفراعنة" منافسات هذه النسخة وتمكنوا من تأمين الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين على لبنان بهدف محمد مجدي "أفشة" والسودان بخماسية جاءت بتوقيع الراحل أحمد رفعت وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمود "الونش" وحسين فيصل ومحمد شريف، ثم تعادلوا مع منتخب الجزائر (1 – 1) وجاء الهدف من ركلة جزاء نفذها عمرو السولية بنجاح في مرمى الحارس رايس مبولحي.

في ربع النهائي حول المنتخب تأخره أمام الأردن بهدف يزن النعيمات لفوز (3 – 1) بعد شوطين إضافيين بفضل ثلاثية مروان حمدي وأحمد رفعت ومروان داوود على ملعب الجنوب بالوكرة في المواجهة التي أدارها الحكم هيكتور سعيد مارتينيز من هندوراس، لكنهم خسروا أمام منتخب تونس (0 – 1) في نصف النهائي بالهدف الذي أحرزه السولية بطريق الخطأ في الوقت بدل الضائع من عمر القمة التي أقيمت على ملعب 974 وأدارها الحكم الإيراني علي رضا فاجاني، ثم خسروا المركز الثالث بركلات الترجيح أمام منتخب قطر بعد التعادل السلبي في المواجهة التي أدارها  الحكم الأرجنتيني فاكوندو تليو وأقيمت على ملعب 974 أيضاً ، حيث سجل لمصر في ركلات الترجيح  محمد مجدي "افشه" وعمرو السولية وأحمد فتوح وأكرم توفيق وأهدر الثنائي أحمد حجازي ومحمد شريف الركلتين الثانية والسادسة.

الكرة المصرية كأس العرب قطر

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلال الاجتماع

مياه الجيزة : الحفاظ على جودة الخدمات ركيزة لضمان انتظام العمل

الاقتصاد المصري

ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 29-11-2025

بالصور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

