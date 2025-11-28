منتخب مصر للشابات يكتسح ليبيا 12-0 ويتأهل لنهائي بطولة شمال أفريقيا

حقق منتخب مصر للشابات فوزاً كبيراً على نظيره الليبي (12 – 0) في المباراة التي جمعت الطرفين على ستاد نادي الملعب التونسي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاماً.

أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق ’ كاميلا أبوسيف في الدقائق 3 ’ 9 ’ 31 وفاطمة الزهراء محمد في الدقيقتين 12 ’ 37 وجوانا جورج في الدقيقتين 13 ’ 29 وفرح المهدي وحبيبة عصام ومنى فكري وأشرقت عادل وسارة خالد في الدقائق 15’ 26 ’ 2 + 40 ’ 56 و65.

وبهذا الفوز الكبير رفع فريق المدربة أميرة يوسف رصيده إلى 6 نقاط ضمنت له صدارة المجموعة والتأهل للمباراة النهائية في انتظار ختام منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والجزائر والأردن.