خالد الصاوي: العمليات الصحية قربتني إلى الله وأنقذتني من مرحلة صعبة

كشف الفنان خالد الصاوي عن تجربته الصحية الأخيرة في تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أن سلسلة من العمليات التي خضع لها، آخرها عملية المرارة، كانت سببًا في تقربه من الله ومراجعته لنفسه.

وقال الصاوي: «عملت عمليات كتير وآخرهم عملية المرارة، ومن بعدها قربت لربنا جدًا، وأخد بالي من تصرفاتي ومغلطش، وأبقى إنسان نقى أكتر، ودي حاجة اتعلمتها عن تجربة». وأضاف: «فيه لحظة خوف كنت هتدمر فيها ولجأت لربنا وأنقذني، ودا الخوف الوحيد اللي شوفته في حياتي، وأنا المرحلة اللي فيها دلوقتي أعتبرها مرحلة انتصار، لأنّي عرفت أنتصر على عيوبي وثغراتي».

وفي جانب آخر، أعلن خالد الصاوي عن انطلاق تصوير مسلسله الجديد "الراعي" الذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2026، والمقرر أن يبدأ تصويره مطلع ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية للعمل. ويتوقع أن يقدم المسلسل مفاجآت فنية لجمهوره، بحسب تصريحاته.

هذه التصريحات تعكس جانبًا إنسانيًا من حياة الفنان خالد الصاوي، الذي واجه تحديات صحية كبيرة، واستطاع تحويلها إلى تجربة روحية وعاطفية تثري مسيرته الشخصية والفنية.