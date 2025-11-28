أسعار الأجهزة الكهربائية تأثرت بعد تحرك المواد البترولية.. رئيس الشعبة يوضح

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الدولار ليس هو العامل الأساسي في خفض أو ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية كما يعتقد البعض، أن خفض سعر الدولار يجب أن ينخفض معه أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن الدولار يعتبر واحد من الأسباب التي يكون لها تأثير على أسعار السلع، فمن الممكن أن يكون هناك انخفاض في الدولار لكن هناك ارتفاع في تكلفة النقل البحري، وتأمين الشحن البحري.

مستلزمات الانتاج تشهد ارتفاعات

ولفت إلى أن مستلزمات الانتاج تشهد ارتفاعات بسبب الأحداث في البحر الأحمر، وأن هذا يكون له تأثير على السلع، وأيضًا المادة الخام للمنتجات تشهد ارتفاعات وهذا يكون له تأثير على السلعة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد البترولية في مصر كان له تأثير على أسعار الأجهزة الكهربائية، ولذلك نؤكد أن هناك أسباب كثيرة تتحكم في السلعة سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض.