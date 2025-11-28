من داخل مجلس النواب.. بدء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان المتوسط

بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه بـ الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة ادواردو تكسيرا.

وانطلقت اليوم اجتماعات تحضيرية مكثفة للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، التي يستضيفها مجلس النواب في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، التي يترأسها محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتشمل اللجان المشاركة في هذه الاجتماعات، لجنة الشئون السياسية والأمن، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة تحسين جودة الحياة والتبادلات الثقافية.

ويستضيف مجلس النواب أعمال المنتدى والقمة الرئيسية تحت عنوان "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة"، ما يركز على دفع الشراكة الاقتصادية والأمنية بين ضفتي المتوسط.