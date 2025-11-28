المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول

تقدم فريق المصري البورسعيدي بهدفين أمام زيسكو الزامبي في أحداث الشوط الأول من عمر المباراة المقامة باستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية

أحرز محمد هاشم لاعب النادي المصري، هدف التقدم لفريقه في شباك زيسكو الزامبي. وتعادل فريدي مايكل كوابلان، لاعب زيسكو يونايتد لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 24، أعاد الجزائري منذر طمين لاعب النادي المصري، التقدم لفريقه

تشكيل المصري لمباراة زيسكو يونايتد

ـ حراسة المرمى: محمود حمدي

ـ الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، أحمد أيمن منصور.

ـ خط الوسط: بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي، ـ الهجوم: منذر طمين.