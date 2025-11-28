طول عمره كبير.. سهام صالح تعلق على تدخل الخطيب لحل أزمة رمضان صبحي

علقت الإعلامية سهام صالح، على موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قضية اللاعب رمضان صبحى.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “طول عمر الأهلي كبير وبيبو كبير، قرار تاريخي”.

إيقاف رمضان صبحي

وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.