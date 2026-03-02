خلية أزمة بالسياحة لمتابعة رحلات العمرة بعد التطورات الإقليمية

في ضوء الأحداث الراهنة بالمنطقة وما قد يترتب عليها من تطورات في حركة الطيران، قررت غرفة شركات السياحة تشكيل خلية أزمة داخل لجنة السياحة الدينية، لمتابعة موسم ذروة رحلات العمرة لشهر رمضان، والتأكد من انتظام حركة نقلهم والتدخل الفوري حال حدوث أي مستجدات قد تؤثر على سير الرحلات.



وتعمل خلية الأزمة – برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية – على مدار الساعة يومياً، مع التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، كما يتم التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المتعلق عملها بالعمرة ومنها وزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها، لمتابعة مستجدات حركة الطيران أولاً بأول.



تعديل مواعيد الرحلات

وفي هذا الإطار، فقد تلقت الغرفة إفادة من الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار حول احتمالية تعديل مواعيد بعض رحلات الطيران، وعليه تم التنبيه المشدد من قبل الغرفة على جميع الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة عدم توجيه المعتمرين إلى صالات السفر بالمطارات إلا بعد التأكد من توقيت اقلاع الرحلة الفعلي، وإخطار المعتمرين فوراً بأي تعديل يطرأ على مواعيد السفر، حرصاً على راحتهم وتفادياً لأي تكدسات أو انتظار غير مبرر بالمطارات.



كما شددت الغرفة على ضرورة مراعاة هذه التعليمات عند إجراء حجوزات تذاكر الطيران، خاصة بالنسبة للشركات السياحية العاملة في مجال حجز التذاكر، مع التأكيد على التواصل المستمر مع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين للتأكد من استقرار المواعيد قبل تحرك الأفواج.



وتقوم لجنة السياحة الدينية في الغرفة بالتواصل مع شركات السياحة على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المعتمرين وانتظام الرحلات، والمتابعة الدورية لتطورات الموقف.



وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية أنه حتى الآن لا توجد شكاوى مؤثرة تتعلق بالموسم، ولم يتم إلغاء أي رحلات، مع انتظام حركة الطيران بين المطارات المصرية والسعودية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تمثل الذروة الرئيسية لموسم عمرة رمضان، وقد كشفت المتابعات عن سفر العدد الأكبر من المعتمرين الحاجزين قبل اندلاع تلك الأحداث وبما يقلل من احتمالات حدوث ارتباك في حركة السفر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة شركات الطيران والتأكيد على عدم فرض أية غرامات في حالة إلغاء أو تأجيل الرحلات



وأضاف أحمد إبراهيم أن الغرفة فتحت خطوط اتصال مباشرة مع شركات السياحة المنظمة للرحلات لوضع خطط بديلة للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ – لا قدر الله – مع استمرار انعقاد خلية الأزمة حتى انتهاء الموسم وعودة جميع المعتمرين بسلام، مؤكداً ثقة الغرفة في تعاون كافة الجهات المعنية حرصاً على راحة وسلامة ضيوف الرحمن.