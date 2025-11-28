قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
رياضة

ظلم نفسه وموهبته.. لاعب الأهلي السابق يعلق على أزمة رمضان صبحي

سارة عبد الله

علق محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة رمضان صبحي لاعب  بيراميدز بشأن قضية المنشطات.

وقال أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية: “لو حطيت نفسي مكان رمضان صبحي مش هعمل اللي بيعمله ده، سلوكيًا اللاعب أخطأ والنادي لا يتحمل المسؤولية تمامًا، لإن ده سلوك فردي، وظلم نفسه”.

وأضاف: “رمضان صبحي كان زمانه كابتن الأهلي لو كمل وممشيش، وهو لاعب كبير وموهبة عظيمة، وهو صعبان عليا جدًا ولكن هو اللي أخطأ، وربنا يفك كربه”.

وأختتم أبو الدهب تصريحاته: “اللعيب اللي ميحافظش على موهبته والنعمة اللي ادهاله ربنا يبقى لعيب فاشل، في ناس أقل منك وبقيت نجوم لإنها ملتزمة ومحترمة نفسها ومحافظة على نفسها”.

