ظلم نفسه وموهبته.. لاعب الأهلي السابق يعلق على أزمة رمضان صبحي

علق محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز بشأن قضية المنشطات.

وقال أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية: “لو حطيت نفسي مكان رمضان صبحي مش هعمل اللي بيعمله ده، سلوكيًا اللاعب أخطأ والنادي لا يتحمل المسؤولية تمامًا، لإن ده سلوك فردي، وظلم نفسه”.

وأضاف: “رمضان صبحي كان زمانه كابتن الأهلي لو كمل وممشيش، وهو لاعب كبير وموهبة عظيمة، وهو صعبان عليا جدًا ولكن هو اللي أخطأ، وربنا يفك كربه”.

وأختتم أبو الدهب تصريحاته: “اللعيب اللي ميحافظش على موهبته والنعمة اللي ادهاله ربنا يبقى لعيب فاشل، في ناس أقل منك وبقيت نجوم لإنها ملتزمة ومحترمة نفسها ومحافظة على نفسها”.