هاني رمزي عن أزمة رمضان صبحي: لا يتحملها بمفرده.. وثقافة اللاعب المصري معدومة

تحدث هاني رمزي نجم الأهلي السابق، عن أزمة لاعب بيراميدز رمضان صبحي بعد توقيع عقوبة الإيقاف 4 سنوات إثر ثبوت إيجابية عينة المنشطات، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقع على اللاعب وحده.

وقال رمزي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "في البداية لازم نوضح أن ثقافة اللاعب المصري في المنشطات معدومة، ولا يوجد أي تثقيف أو تعليمات للاعبين حول هذا الشق".

وأضاف: "خلال رحلتي الاحترافية، تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأثناء فترة التأهيل والابتعاد عن المشاركة، تلقيت مكالمة من مسؤولي النادي للحضور للخضوع لكشف المنشطات".

وأكد رمزي على أهمية التوعية المستمرة: "لابد من وجود توعية عن المنشطات، وإخطار اللاعبين بالمواد الممنوعة والمحظورة، ويجب أن تقوم الأجهزة الطبية بتثقيف اللاعبين بشكل مستمر".

وتابع: "الأزمة لا يتحملها رمضان صبحي بمفرده، فهو نتيجة خطأ منظومة كاملة".

وعن توقعاته حول تخفيف العقوبة عن اللاعب، قال رمزي: "لا أتوقع تخفيف العقوبة، فالأمر صعب جدًا".