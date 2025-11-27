بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اجتماع مسؤولي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي لاعب الفريق، لكشف حقيقة فسخ تعاقد النادي السماوي مع اللاعب.

وقررت محكمة جنايات الجيزة استمرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين حتى 30 ديسمبر المقبل، وذلك بسبب تزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق، فيما كانت قد أصدرت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قرارًا جديدًا بإيقافه 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم، بسبب قضية المنشطات.

وقال شوبير عبر برنامجه الجديد الناظر المذاع على شاشة قناة النهار: «بيراميدز اجتمع مع عائلة رمضان صبحي وفوض فريق قانون محلي وأجنبي للدفاع عن اللاعب».

وأضاف: «ممدوح عيد قعد مع أسرة رمضان وكابتن شريف إكرامي، ونفى كل المعلومات حول فسخ عقد اللاعب، وأعلن مساندته في القضيتين».