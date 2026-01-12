موعد التحسن.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات في الأحوال الجوية تستمر حتى غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء سيبدأ التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية حتى الغد، نتيجة ارتفاع سرعات الرياح، مؤكدة أن هناك فرص لسقوط الأمطار في المحافظات الداخلية، مثل القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار في المحافظات الداخلية لن تكون مؤثرة أو غزيرة، مشيرة إلى أن الأمطار المتوسطة والغزيرة تتركز بشكل أساسي على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.