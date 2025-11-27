تطور جديد | محامي رمضان صبحي يستعين بصديق أمام الفيدرالية

كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز تفاصيل جديدة في أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز 4 سنوات في قضية المنشطات الصادر من جانب المحكمة الرياضية الدولية الكاس.



قال هاني زهران محامي اللاعب رمضان صبحي عبر تصريحات تليفزيونية: الموضوع بدأ من سنتين، وصدر حكم ببراءة رمضان في يوليو 2024 والوكالة الدولية للمنشطات استأنفت على الحكم في سبتمبر 2024، ومن ساعتها وإحنا ماشيين في القضية حوالي سنة وشوية لحد ما الكاس أصدرت حكمها امبارح.



تابع محامي رمضان صبحي: الكاس قبلت الطعن وقالت "set aside" لحكم لجنة الاستماع في مصر، وقررت إن رمضان مذنب بمخالفة المادة 2.2 الخاصة باستخدام وسيلة محظورة أثناء سحب العينة واستخدام وسيلة محظورة عقوبته أربع سنين، ومفيش فيها أي تخفيف يا الحكم يتأيد يا يتلغي تماماً.



أضاف محامي رمضان صبحي: الدفاع اللي أخدنا بيه البراءة في المرحلة الأولى قال إن الواقعة لا يمكن تحصل واللاعب موجود في الأوضة، لكن للأسف الحكم اتغير ولسه قدامنا طريق للطعن قدام المحكمة السويسرية الفيدرالية، وبدأنا من امبارح نشتغل على أسباب الحكم وتحضير مذكرة الطعن.



واصل محامي رمضان صبحي: لازم المحامي أمام المحكمة السويسرية يكون سويسريا ومقيد أمام المحاكم العليا، وبننسق حاليًا مع مكاتب هناك لاختيار الممثل القانوني وقدامنا 30 يوم من تاريخ الحكم للطعن، وبعد تقديمه الأطراف كلها هتتخطر، والمحكمة عادة بتفصل في خلال من شهرين لـ5 شهور.



وعن نسب النجاح قال زهران : ماقدرش أقول نسبة، لكن إحنا مطمئنين وعندنا أسباب قوية للطعن، والنتيجة بيد المحكمة وربنا.



وعن تعامل رمضان مع الأمور القانونية قال : بالعكس، كان مهتم جدًا، بيحضر معانا جلسات كتير، وأسرته كمان كانت متابعة وبتتواصل باستمرار والحمد لله نجحنا في المرحلة الأولى ورجع للملاعب في توقيت مهم لناديه، وده ساهم في تحقيق بطولات كتير.



واختتم زهران حديثه قائلا: للناس اللي بتسانده ندعيله ربنا يفك كربه ويعدي الأزمة دي على خير، ومحدش يتمنى له يكون في موقف زي ده، وإحنا بنجتهد وربنا يقدرنا نكون سبب في خروجه من الأزمة.