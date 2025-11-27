قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
متفائل بالحكم ... شوبير يكشف تطورات أزمة رمضان صبحي

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

وجه الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم لـ رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز مشددا انه يجب التعاطف معه في ظل تعرضه لازمتين وهم الحبس و الإيقاف. 

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية : "رمضان صبحى في محنة كبيرة وهو حاليا عنده موضوعين كبار، الأول موضوع الاحتيال وفيه حبس حتى 30 ديسمبر حتى النطق بالحكم وربنا يعديها على خير ومنقدرش نقدر نتكلم في القضاء بس نقدر ندعيله ربنا ييسر له الحال".

وتابع شوبير: "ثاني موضوع هو الأهم بعد القرار القاسي بإيقاف رمضان صبحى 4 سنوات بسبب المنشطات، والموضوع من بداية إنه كان فيه كشف عن المنشطات مفاجئ، فتم أخذ عينة من رمضان صبحى واتقال أن العينة اختلطت بالمياه فالعينة غير آدمية وهناك تلاعب في العينة فبالتالى منظمة مكافحة المنشطات في مصر اسمها "النادو" أوقفت رمضان صبحى، ثم حصل استئناف فبيكون هناك لجنة استماع فقررت في 17 يوليو المنظمة ممثلة في رئيسها وبيجيبوا ناس تستمع لهنا وبعد الاستماع تم رفع الإيقاف عن رمضان صبحى وعدم توقيع أي عقوبة عليه"

وأكمل "سألت الدكتور حازم خميس قالى اللى حصل ده أكثر خطورة، فمنظمة "الواد" العالمية هتستأنف أمام المحكمة الرياضية على القرار هتقولك أنت وقفته ليه ورفعت عنه الإيقاف ليه، ومن الممكن أن يتم إيقاف رمضان صبحى 4 سنوات هذا الكلام كان وقتها، وامبارح الكل تفاجئ بقرار إيقاف رمضان صبحى 4 سنوات وسط حالة من التعاطف مع اللاعب لأنه لا مجال للشماتة"

وأوضح: “بعد قرار المحكمة الرياضية بإيقاف رمضان صبحى 4 سنوات، هانى زهران محامى رمضان صبحى قال إننا بنستعد إننا نقدم طعن على قرار المحكمة، فهل ممكن رمضان صبحى يلعب لحين إصدار قرار المحكمة؟ طبعا لا لكن هانى زهران قال متفائل جدا بالحكم الذى سيصدر على رمضان صبحى، فهناك حالتين ممكن يطلع بيهم القرار مفيش غيرهم إما بإلغاء العقوبة أو تخفيفها”

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

