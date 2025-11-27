متفائل بالحكم ... شوبير يكشف تطورات أزمة رمضان صبحي

وجه الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم لـ رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز مشددا انه يجب التعاطف معه في ظل تعرضه لازمتين وهم الحبس و الإيقاف.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية : "رمضان صبحى في محنة كبيرة وهو حاليا عنده موضوعين كبار، الأول موضوع الاحتيال وفيه حبس حتى 30 ديسمبر حتى النطق بالحكم وربنا يعديها على خير ومنقدرش نقدر نتكلم في القضاء بس نقدر ندعيله ربنا ييسر له الحال".

وتابع شوبير: "ثاني موضوع هو الأهم بعد القرار القاسي بإيقاف رمضان صبحى 4 سنوات بسبب المنشطات، والموضوع من بداية إنه كان فيه كشف عن المنشطات مفاجئ، فتم أخذ عينة من رمضان صبحى واتقال أن العينة اختلطت بالمياه فالعينة غير آدمية وهناك تلاعب في العينة فبالتالى منظمة مكافحة المنشطات في مصر اسمها "النادو" أوقفت رمضان صبحى، ثم حصل استئناف فبيكون هناك لجنة استماع فقررت في 17 يوليو المنظمة ممثلة في رئيسها وبيجيبوا ناس تستمع لهنا وبعد الاستماع تم رفع الإيقاف عن رمضان صبحى وعدم توقيع أي عقوبة عليه"

وأكمل "سألت الدكتور حازم خميس قالى اللى حصل ده أكثر خطورة، فمنظمة "الواد" العالمية هتستأنف أمام المحكمة الرياضية على القرار هتقولك أنت وقفته ليه ورفعت عنه الإيقاف ليه، ومن الممكن أن يتم إيقاف رمضان صبحى 4 سنوات هذا الكلام كان وقتها، وامبارح الكل تفاجئ بقرار إيقاف رمضان صبحى 4 سنوات وسط حالة من التعاطف مع اللاعب لأنه لا مجال للشماتة"

وأوضح: “بعد قرار المحكمة الرياضية بإيقاف رمضان صبحى 4 سنوات، هانى زهران محامى رمضان صبحى قال إننا بنستعد إننا نقدم طعن على قرار المحكمة، فهل ممكن رمضان صبحى يلعب لحين إصدار قرار المحكمة؟ طبعا لا لكن هانى زهران قال متفائل جدا بالحكم الذى سيصدر على رمضان صبحى، فهناك حالتين ممكن يطلع بيهم القرار مفيش غيرهم إما بإلغاء العقوبة أو تخفيفها”