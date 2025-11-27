قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
أجد نفسي في تكرار العمرة فهل آثم على عدم الحج؟.. علي جمعة يجيب
مدبولي: تعميم برنامج تمكين الإدارة المحلية في مصر
إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل
القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور
مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات
مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد
في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟
تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني
مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية
7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد
يسري غازي

شهدت الـ 24 ساعة الماضية تعرض أبناء قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك إلي حوادث سير وأحدهم دخل العناية المركزة.

وتسبب حادث سير نجل عماد النحاس صخرة دفاعات النادي الأهلي فى التدخل الجراحي الفوري ونزول والده من العراق حيث يقوم بتدريب فريق الزوراء من أجل الوقوف بجانبه.

ووجه عماد النحاس نجم دفاعات النادي الأهلي السابق طلبا من الجماهير المصرية بالدعاء لنجله إثر تعرضه لحادث سير أليم. 

فيما أصيب أحد مدربي نادي الزمالك كرة السلة فى حادث أليم أيضا فى إحدي محافظات الصعيد دخل على إثره المستشفي.
 

حادث سير لـ نجل عماد النحاس 
تعرض نجل عماد النحاس، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزوراء العراقي الحالي لحادث سير، اليوم الأربعاء.

وخضع لعملية جراحية فور دخوله المستشفى، وتم إيداعه العناية المركزة لحين استقرار حالته الصحية.

وتواصل عماد النحاس مع أسرته من أجل الوقوف على آخر المستجدات حول الحادث.

الأمر الذي دفع عماد النحاس إلى مغادرة بغداد عائدا إلى القاهرة للوقوف بجانب نجله بعد تعرضه للحادث الأليم.

ورغم تمسك النحاس بالبقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المواجهة أصرت إدارة النادي على مغادرته فوراً تقديراً للظرف الإنساني الذي يمر به .
 

إصابة مدرب الزمالك في حادث سير 
لقي شخص مصرعه وأُصيب 5 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي في محافظة المنيا، بعد اصطدام سيارة «تمناية» بملاكي في حادث وصفته الأجهزة المعنية بالعنيف والمروع.

وتلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود الحلواني، مساعد المدير لقطاع جنوب المحافظة، يفيد بوقوع الحادث. 

وفور البلاغ، تحركت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى المكان، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبحسب مصادر طبية، فإن المصابين الـ5 يتلقون الرعاية داخل العناية المركزة، نظرًا لخطورة الإصابات التي لحقت بهم، وسط متابعة دقيقة لحالاتهم الصحية.

وأظهرت التحريات الأولية أن من بين المصابين المدرب ياسر عبد الرحيم عبد الوهاب، مدرب كرة السلة بنادي الزمالك، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي الذي يتابع حالته بقلق.

وتواصل الأجهزة الأمنية أعمالها لإزالة آثار الحادث وعودة حركة السير إلى طبيعتها، إلى جانب استكمال التحقيقات للوقوف على الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

