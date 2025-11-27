في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

شهدت الـ 24 ساعة الماضية تعرض أبناء قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك إلي حوادث سير وأحدهم دخل العناية المركزة.



وتسبب حادث سير نجل عماد النحاس صخرة دفاعات النادي الأهلي فى التدخل الجراحي الفوري ونزول والده من العراق حيث يقوم بتدريب فريق الزوراء من أجل الوقوف بجانبه.



ووجه عماد النحاس نجم دفاعات النادي الأهلي السابق طلبا من الجماهير المصرية بالدعاء لنجله إثر تعرضه لحادث سير أليم.



فيما أصيب أحد مدربي نادي الزمالك كرة السلة فى حادث أليم أيضا فى إحدي محافظات الصعيد دخل على إثره المستشفي.



حادث سير لـ نجل عماد النحاس

تعرض نجل عماد النحاس، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزوراء العراقي الحالي لحادث سير، اليوم الأربعاء.



وخضع لعملية جراحية فور دخوله المستشفى، وتم إيداعه العناية المركزة لحين استقرار حالته الصحية.



وتواصل عماد النحاس مع أسرته من أجل الوقوف على آخر المستجدات حول الحادث.



الأمر الذي دفع عماد النحاس إلى مغادرة بغداد عائدا إلى القاهرة للوقوف بجانب نجله بعد تعرضه للحادث الأليم.



ورغم تمسك النحاس بالبقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المواجهة أصرت إدارة النادي على مغادرته فوراً تقديراً للظرف الإنساني الذي يمر به .



إصابة مدرب الزمالك في حادث سير

لقي شخص مصرعه وأُصيب 5 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي في محافظة المنيا، بعد اصطدام سيارة «تمناية» بملاكي في حادث وصفته الأجهزة المعنية بالعنيف والمروع.



وتلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود الحلواني، مساعد المدير لقطاع جنوب المحافظة، يفيد بوقوع الحادث.



وفور البلاغ، تحركت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى المكان، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



وبحسب مصادر طبية، فإن المصابين الـ5 يتلقون الرعاية داخل العناية المركزة، نظرًا لخطورة الإصابات التي لحقت بهم، وسط متابعة دقيقة لحالاتهم الصحية.



وأظهرت التحريات الأولية أن من بين المصابين المدرب ياسر عبد الرحيم عبد الوهاب، مدرب كرة السلة بنادي الزمالك، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي الذي يتابع حالته بقلق.



وتواصل الأجهزة الأمنية أعمالها لإزالة آثار الحادث وعودة حركة السير إلى طبيعتها، إلى جانب استكمال التحقيقات للوقوف على الظروف والأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم.