تعرض نجل عماد النحاس لحادث سير.. تفاصيل

أعلن نادي الزوراء العراقي عن سفر مديره الفني عماد النحاس بشكل عاجل إلى مصر، بسبب ظرف أسري طارئ بتعرض نجله لحادث سير.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"سافر بشكل عاجل إلى مصر،الزوراء العراقي يعلن تعرض نجل عماد النحاس لحادث سير".

وقال الزوراء في بيان رسمي: "ظرف طارئ يمنع عماد النحاس من قيادة الفريق في مباراة اليوم أمام جوا الهندي إثر ظرف طارئ استدعى سفره بشكل عاجل إلى مصر".

وأضاف: "جاء سفر المدرب بعد تعرض نجله لحادث سير تطلب تدخلا جراحيا سريعا ورقوده في العناية المركزة، ما استوجب وجوده إلى جانبه لإتمام الإجراءات الطبية".

وأوضح: "رغم تمسك النحاس بالبقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المواجهة أصرت إدارة النادي على مغادرته فورا تقديرا للظرف الإنساني الذي يمر به".

وأتم: "تتمنى إدارة النادي وجميع أفراد الفريق السلامة العاجلة لنجله وتمام شفائه والعودة السريعة للمدرب عماد النحاس".