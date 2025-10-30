أحمد السيد: توروب مازال يطبق فكر عماد النحاس بالأهلي حتى الآن

أكد أحمد السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي لم يقدم جديدا للفريق حتى هذه اللحظة على المستوى الفني.

وقال أحمد السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ييس توروب مازال يطبق فكر عماد النحاس حتي الآن، ومازال أمامه الكثير من الوقت لاستكشاف لاعبي الفريق ومعرفة إمكانياتهم والتأقلم على الكرة المصرية.

وأضاف: طريقه لعب الأهلي في الوقت الحالي الهجومية، سبب رئيسي في أهتزاز وتراجع مستوى خط الدفاع، والثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي هما الأفضل لقيادة خط دفاع الأهلي

وتابع: مشاركة محمد شكري اليوم في الجانب الايسر امام بتروجيت مكسب فني للاهلي، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وسيقدم الكثير للجبهة اليسرى للأهلي.