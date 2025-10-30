الهلال يحلق في السماء.. أول نادٍ عربي يمتلك طائرة خاصة

دشّنت شركة الهلال السعودي طائرة خاصة تحمل شعار النادي؛ ليصبح “الزعيم” أول نادٍ عربي يمتلك طائرة خاصة به.

وقال الهلال في بيان: “وصلت طائرة الهلال والتي تحمل شعار وألوان النادي صباح اليوم، الخميس، إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض”.

وأضاف البيان: “تعد الطائرة من طراز A320neo، ليصبح الهلال بذلك أول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل للهوية والعلامة التجارية للنادي، وذلك ضمن الشراكة بين الطرفين”.

أول رحلة إلى الدوحة

وتابع: "من المنتظر أن تكون أولى رحلات فريق الهلال الأول لكرة القدم على الطائرة الخاصة من "الرياض" إلى العاصمة القطرية "الدوحة" يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر، وذلك لخوض اللقاء الرابع من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام "الغرافة" القطري، وستكون الطائرة متاحة أيضًا لنقل المسافرين عبر شبكة وجهات "طيران ناس" الداخلية والدولية وذلك لخلق تجربة جديدة للمسافرين".