محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

شهد اليوم الخميس تنازل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة عن دعواهم المقامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي انتهت بالتصالح.



وفي وقت سابق أعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، تصالحه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.



وجاء ذلك في منشور سابق عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" والذي جاء كالتالي: "في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم".



وأضاف: "انطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي".



وأوضح: "بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره".



وزاد: "لم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة، والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا".



وأردف: "للمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".





الزمالك يواجه البنك الأهلي

يخوض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة قوية أمام نظيره فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.



وتقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.





ترتيب الزمالك والبنك الأهلي

حصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري الممتاز ويحتل المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة المحلية بعدما خاض 10 مباريات.



بينما حصد فريق البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات ويقبع فى المركز الثالث عشر.



ومن المقرر أن تذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره فريق البنك الأهلي عبر قناة أون سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس.







تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

تقابل فريق الزمالك مع نظيره البنك الأهلي فى 9 مباريات من قبل في الدوري الممتاز ولم يتلقي خلالها الفارس الأبيض الهزيمة من البنك الأهلي إذ تغلب الزمالك في 7 لقاءات منها 6 انتصارات تحققت متتالية من الأسبوع الـ22 في موسم 2021 – 2022 حتى الأسبوع الأول في الموسم السابق 2024 – 2025.



ولم يتعادل الزمالك مع البنك الأهلي سوى في لقائين بهدف لكل منهما واللقاء الأول كان في موسم 2020 – 2021 ضمن منافسات الأسبوع الـ34 فيما جاء واللقاء الثاني كان في موسم 2021 – 2022 ضمن منافسات الأسبوع الخامس.



