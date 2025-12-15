الأعلي للإعلام يناقش الخريطة العامة للدراما وأبرز قضايا موسم رمضان 2026

أكدت رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علا الشافعي أن الخريطة الدرامية للشركة في الموسم الرمضاني 2026 تتناول العديد من الموضوعات التي تهم المواطن وتؤكد هويته، كما تفتح المجال لطرح قضايا إنسانية واجتماعية يقدم بعضها لأول مرة على الشاشة، مثل قانون التبرع بالأعضاء وقانون الرؤية من وجهة نظر الرجل، وغيرها.



جاء ذلك خلال استضافة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، لرئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الخريطة العامة للدراما، وأبرز القضايا التي سيتم طرحها في الموسم الرمضاني لعام 2026.



وقالت علا الشافعي "إن هناك اهتماما من الشركة المتحدة بالدراما الوطنية، ممثلة في مسلسلات مثل: رأس الأفعى، والحب والحرب، وهما من أبرز المشروعات التي وضعتها الشركة ضمن خطتها منذ بداية إعدادها للموسم الدرامي الحالي"، موضحة أن دراما رمضان 2026 تقدم ثلاثية درامية مهمة تستعرض قضايا الحب والزواج والانفصال وتأثيرها في الحياة الأسرية، وذلك من خلال ثلاثة أعمال متنوعة تمثل تنوعا في الشرائح العمرية المستهدفة.

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام عن تفاؤلها بدراما الموسم الرمضاني لعام 2026، والذي يأتي ليطرح عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة.