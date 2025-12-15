الطماطم هتغلى .. سعر الكيلو هيوصل كام؟

توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن التوتا أبسولوتا أو سوسة الطماطم هي السبب الرئيسي فى تراجع الإنتاج خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستكون السبب في تكبد المزارعين لخسائر كبيرة خلال الفترة الحالية.

كما توقع ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق خلال الأيام المقبلة، ليصل سعرها حاليا من 7 جنيهات إلى 20 جنيهًا.



وأرجع أبو صدام" في تصريحات لـ "صدى البلد " أسباب انتشار التوتا أبسولوتا فى محصول الطماطم إلى عدة عوامل أبرزها المبيدات المغشوشة، كما أن التغيرات المناخية التى طرأت على مصر كانت سببا رئيسيا فى انتشارها فعلى الرغم من أنها كانت تنتشر في درجات الحرارة المرتفعة، لكن مع انخفاض درجات الحرارة لاتزال منتشرة.

وتوقع نقيب الفلاحين إنتاج الطماطم بالأسواق وبالتالى ترتفع أسعارها ليصل سعرها إلى 20 جنيهًا، ناصحا المواطنين بالإقبال على التخزين خلال الفترة الحالية.

وقدم أبو صدام العديد من النصائح للمواطنين عند شراء الطماطم، أهمها غسل الطماطم جيدا قبل تناولها، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى "لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها".



كما نصح بتجنب الطماطم التي تحتوي على بقع صفراء أو خضراء، وأن تكون الطماطم ناعمة وملساء، وتجنب الطماطم التي تحتوي على تجاعيد أو بقع ناعمة جدًا.