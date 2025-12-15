قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بالصور .. نادي بالم هيلز الرياضي يعلن افتتاح أكاديمية "موراتوغلو" العالمية للتنس لأول مرة في إفريقيا

بالم هيلز
بالم هيلز
أحمد عبد القوى

طارق عطية: شراكتنا مع "موراتوغلو" تعكس التزامنا ببناء بنية رياضية عالمية في مصر.

 أعلن نادي بالم هيلز الرياضي عن الإطلاق الرسمي لأكاديمية موراتوغلو العالمية للتنس داخل أندية بالم هيلز في شرق وغرب القاهرة، وذلك خلال احتفالية كبرى شهدت حضور المدرب العالمي باتريك موراتوغلو، أحد أبرز مدربي التنس في العالم ومؤسس الأكاديمية رقم 1 في أوروبا، والتي تُطلَق للمرة الأولى في قارة إفريقيا.

ويأتي إطلاق الأكاديمية بهدف إدخال منظومة تدريب عالمية المستوى إلى السوق المصري، ونقل معايير الاحتراف الأوروبية للاعبي التنس، بما يمنح الناشئين والمحترفين فرصة الوصول إلى برامج تدريب متقدمة تواكب أعلى المستويات الدولية. كما يرسّخ هذا التعاون مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير الرياضة ووجهة صاعدة للسياحة الرياضية الدولية، في خطوة تعكس التزام بالم هيلز بتوسيع شراكاتها العالمية وجذب أبرز الأكاديميات الدولية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير البنية الرياضية وصناعة جيل جديد من الأبطال.

استقبلت بالم هيلز المدرب العالمي باتريك موراتوغلو، الذي شهد جانباً من تدريبات الفريق الأول بالنادي واطّلع على تجهيزات الأكاديمية الجديدة داخل نادي بالم هيلز الرياضي، الذي يشكّل منصة رياضية متكاملة تعتمد استراتيجية جذب أفضل الأكاديميات العالمية، ضمن نهج متكامل يستكمل شراكات دولية أخرى من بينها Bela Padel Academy، حيث يُعد مركز بيلا بادِل أول مركز دولي للأكاديمية في مصر داخل نادي بالم هيلز الرياضي، وتُعد أكاديمية بيلا بادِل جزءاً من شبكة عالمية لمدارس البادل أسسها فيرناندو "بيلا" بيلاستيجين، أحد أساطير اللعبة وأيقوناتها.

وتضمنت زيارة باتريك موراتوغلو إلى مصر برنامجاً ثقافياً وسياحياً شمل جولة في أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، في مبادرة تجمع بين الرياضة والتراث والثقافة والسياحة في إطار واحد. ويأتي هذا الحدث ليعزز رؤية بالم هيلز في دمج الرياضة داخل مجتمع متكامل يوازن بين الاحتراف والتطوير المجتمعي، ويوفر فرصاً غير مسبوقة للمواهب المصرية للوصول إلى مستويات تنافسية عالمية.

وفي تعليقه على الإطلاق الرسمي للأكاديمية، أكد طارق عطية، رئيس نادي بالم هيلز الرياضي، أن الشراكة مع أكاديمية موراتوغلو العالمية تُعد خطوة مهمة تعكس التزام النادي بتطوير الرياضة في مصر، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم المواهب المحلية ومواهب مجتمعنا وفق معايير تدريب متقدمة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في بناء منظومة تدريبية مستدامة تسهم في تعزيز حضور النادي ومكانة مصر إقليمياً في مجال الرياضة.

وصرح باتريك موراتوغلو،  “تتمثّل رؤيتنا في إتاحة منهجيتنا العالمية المتميّزة للاعبين من جميع الأعمار ومستويات المهارة — من الهواة إلى المحترفين — لتمكينهم من الوصول إلى كامل إمكاناتهم من خلال التدريب المخصّص، والمرافق المتطورة، ونهج شامل يرتكز على التطور المستمر، وتعزيز جودة الأداء، والارتقاء بتجربة اللاعب. ويُعدّ اختيار مصر، وتحديدًا نادي بالم هيلز الرياضي، المكان الأمثل لبدء هذه الرحلة في أفريقيا، لما يملكه من بنية تحتية عالمية تتماشى تمامًا مع رؤيتي والطموح المشترك للارتقاء برياضة التنس في مصر.”

يُعد مركز موراتوغلو لصناعة الأبطال منذ 25 عاماً إحدى أبرز الأكاديميات العالمية في مجال التنس، حيث يرحّب سنوياً بأكثر من 5,000 متدرّب و250 طالباً. وقد أصبح مركزاً لتدريب عدد من أبرز أبطال العالم، كما يوفر بيئة ديناميكية لدعم المواهب الشابة. ويجمع المركز بين التعليم الأكاديمي والتدريب الرياضي على أعلى المستويات، بما يعزّز النمو الرياضي والشخصي للاعبين.

يُعد باتريك موراتوغلو واحداً من أشهر مدربي التنس في العالم ومؤسس أكاديمية موراتوغلو، المصنّفة رقم 1 في أوروبا. ويُعرف بلقب "مدرب الأبطال"، حيث أشرف على تدريب بعض من أبرز لاعبي التنس في العالم، من بينهم سيرينا ويليامز، وستيفانوس تسيتسيباس، وكوكو جوف. ويشتهر موراتوغلو بأساليبه التدريبية المبتكرة، وحرصه على التميّز، وشغفه بتطوير المواهب في مختلف المستويات.

نادى مصر بالم هيلز

