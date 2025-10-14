مرتضى منصور يعلن ترشحه بانتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن ترشحه للانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«كنت أمر بأزمة صحية قوية خلال الفترة الماضية، لكني تعافيت والحمد لله، ونزلت الشارع لتقديم أوراق ترشحي رسميًا في انتخابات البرلمان عن دائرة ميت غمر، فيما تقدم نجلي أحمد بأوراق ترشحه عن دائرة الدقي».



وأضاف رئيس الزمالك السابق: «سبق لي التواجد في البرلمان خلال عدد من الدورات السابقة عن ميت غمر، والجميع يعلم ما حدث في الدورة الأخيرة، كما أن أحمد نجلي نجح من قبل في دائرته بالدقي».

وأوضح مرتضى منصور أنه يتلقى يوميًا اتصالات من أبناء ميت غمر يطالبونه بالترشح مجددًا، مشيرًا إلى أنه يدرك جيدًا احتياجات الدائرة وخدماتها المطلوبة، مؤكدًا:«أشعر بأهل بلدي الطيبين، وأتمنى أن أواصل خدمتهم كما تعودت».