التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين والتي وصفها بأنها اعتداء مباشر على سيادة دول المجلس، خصوصًا مملكة البحرين وحقوق دولة الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى المساس بسيادة حقل الدرة النفطي التابع للكويت والسعودية.

وأكد البديوي أن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى أن إيران تواصل نهجها المتعارض مع قواعد العلاقات الدولية، بما في ذلك اعتداءاتها السابقة على سيادة دولة قطر.

وأوضح أن دول مجلس التعاون التزمت دائمًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، من احترام سيادة الدول وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، مشددًا على أن دول المجلس حرصت في كل المحافل على تعزيز قنوات التواصل مع إيران وتأكيد رغبتها في علاقات مستقرة تخدم مصالح شعوب المنطقة، وهو ما جرى تأكيده خلال الاجتماعات المشتركة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجدد الأمين العام موقف دول المجلس الداعي للسلام والتعايش والحوار، مطالبًا إيران بالتوقف عن إطلاق الادعاءات التي تقوض الثقة وتعرقل الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن الإقليمي، في وقت تتطلع فيه دول المنطقة إلى مزيد من التعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار.