الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
لاعب الزمالك السابق: بيزيرا بتاع لقطة
التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة
نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين والتي وصفها بأنها اعتداء مباشر على سيادة دول المجلس، خصوصًا مملكة البحرين وحقوق دولة الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى المساس بسيادة حقل الدرة النفطي التابع للكويت والسعودية.

وأكد البديوي أن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى أن إيران تواصل نهجها المتعارض مع قواعد العلاقات الدولية، بما في ذلك اعتداءاتها السابقة على سيادة دولة قطر.

وأوضح أن دول مجلس التعاون التزمت دائمًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، من احترام سيادة الدول وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، مشددًا على أن دول المجلس حرصت في كل المحافل على تعزيز قنوات التواصل مع إيران وتأكيد رغبتها في علاقات مستقرة تخدم مصالح شعوب المنطقة، وهو ما جرى تأكيده خلال الاجتماعات المشتركة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجدد الأمين العام موقف دول المجلس الداعي للسلام والتعايش والحوار، مطالبًا إيران بالتوقف عن إطلاق الادعاءات التي تقوض الثقة وتعرقل الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن الإقليمي، في وقت تتطلع فيه دول المنطقة إلى مزيد من التعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار.

