فن وثقافة

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

مصطفى قمر وزوجته
مصطفى قمر وزوجته
تقى الجيزاوي

طرح النجم مصطفى قمر خامس أغانى ألبومه الجديد قمر 25 وتحمل إسم الأغنية مش هاشوفك، وهى من كلمات أحمد سليم وألحان مصطفى قمر وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج كريم عبد الوهاب، وظهرت معه زوجته لأول مرة في تصوير الكليب، وحمل الكليب طابع الدراما .


وتقول كلمات الأغنية: يعني بكرة مش هاشوفك ونقابل بعض تاني تسمعي مني الأغاني اللي فيكي كتبتها، يعني مانتيش راجعة تاني وسايباني للمواجع واللي بينه أعتبره ضايع ولا ماضي وانتهي، لما أروح نفس الأماكن والقي نفسي هناك لوحدي والقي فيا الحزن ساكن مع مين يا حبيبتي، هاحكي لما تيجي قصادي سيرتك وابقي عايز تاني أقابلك أجي جري أحضن في صورتك مالحنين يا حبيبتي أبكي .

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار مصطفى أصلان. وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغانى طرحهم مصطفى قمر ونالوا إشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.
كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم أصل الأيام من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها.
وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، مؤكدًا أن هدفه من ذلك هو أن يستمتع الجمهور بكل أغنية على حدة ويعيش تفاصيلها.
وقال قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشر أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها.
وأضاف النجم أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تحضير الألبوم، خاصة بعد فترة غياب عن إصدار الألبومات، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم موسيقى متنوعة ترضي مختلف الأذواق وتعيده إلى جمهوره بشكل يليق بتاريخه الفني.
وأكد: الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.
وأعلن مؤخرا النجم مصطفى قمر عن إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذى يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين فى الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتى الألبوم محملاً بالعديد من المفاجآت الموسيقية التى تعكس تنوعاً كبيراً فى الألوان الغنائية .
ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغنيات، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

مصطفى قمر قمر 25 مش هاشوفك

